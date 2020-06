Thor siempre estaba tan serio en la primera película que parecía una parodia. Imagen : Marvel studios

Thor es uno de los personajes más entrañables del Universo Marvel por una sencilla razón: es uno de los que más ha cambiado. El Thor de Avengers: Endgame tiene muy poco que ver con el de la película con la que debutó. El director de aquel debut. Keneth Branagh, quiere una nueva oportunidad.



En declaraciones hechas a ComicBook, B ranagh se ha mostrado entusiasmado con la idea de volver a dirigir una película de Superhéroes basados en los cómics, aunque no ha especificado ningún plan al respecto, o si se estaba refieriendo a Marvel, a DC o a otra editorial. Simplemente comentó que le encantaría regresar al género y que quizá suceda en el futuro.

Es inevitable no sentir cierta simpatía por Kenneth Branagh. Thor es una de las películas que menos me gusta del Universo Marvel, una opinión que es compartida por muchos usuarios y apoyada de lejos por los que consideran que Thor: The Dark World es aún peor. Con todo, Branagh no lo tenía nada fácil. Hizo lo que pudo y su trabajo probablemente no logró cuajar tan bien como el de Joe Johnston con Captain America: The first Avenger o Jon Favreau con Iron Man. al menos la película de Branagh no resultó tan desastrosa como The Incredible Hulk. El director relata así las dificultades que tuvo para rodar la película de Thor:

Cuando se hizo aquella película, el Universo Marvel era algo completamente nuevo y los desafíos tonales eran inmensos. ¿Cómo encuentras una manera de hacer que tu película encaje entre las cuatro primeras películas? Fue un reto de lo más extremo. Teníamos por delante la brillantez del Iron Man de Robert Downey Jr. y Jon Favreau . Ya habíamos tenido a Hulk, que no había funcionado como esperaban. Teníamos a l Capitán América... Teníamos por delante el trabajo de encontrar el tono adecuado para aquel mozo de cabello rubio y su puente del arcoíris. Sabíamos que iba a ser complicado.

A toro pasado, y a sabiendas de que las películas Marvel tienen sus defectos, no deja de ser digno de admiración que los directores del MCU lograran que personajes con un aspecto visual tan ridículo como el de Thor o el del Capitán América funcionen en la gran pantalla. Soy consciente de que quizá es una opinión impopular , pero personalmente creo que Branagh se merece una segunda oportunidad. [Flickeing Myth]