No te conviertas en este Porg triste. Sácate cualquier expectativa que tengas sobre una nueva película de Star Wars de la cabeza antes de ir a verla. Imagen : Disney/Lucasfilm

Lo hemos comentado por aquí alguna que otra vez: es mejor no tener expectativas cuando vayas a ver Star Wars: The Rise of Skywalker. Y no somos los únicos que lo dicen. La ciencia oficialmente ha dicho que es mejor que los espectadores de películas como Star Wars no tengan expectativas muy altas o expectativas muy bajas, dado que puede afectar su percepción final de la película.

Advertisement

Eso es lo que ha encontrado James Alex Bonus, profesor asociado de comunicación en la Ohio State University en Estados Unidos y coautor de un nuevo estudio sobre el tema publicado en el Journal of Media Psychology. Bonus basa sus resultados en encuestas a 441 personas realizadas antes y después de que vieron Star Wars: The Last Jedi en 2017.

De acuerdo con Bonus, las personas que tenían expectativas muy altas para la película pero que se sintieron decepcionados con ella afirmaron que la habían disfrutado muy poco. No obstante, Bonus también encontró que había personas que tenían bajas expectativas para la película y que se sintieron muy felices después de verla porque les había sorprendido.

“Entrar con bajas expectativas en realidad no le estaba ayudando a las personas”, comentó Bonus. “El sesgo negativo que tenían les bajó los ánimos, y aunque [algunos] se sintieron sorprendidos en el buen sentido por la película, siguió sin gustarlas tanto como a otras personas”.

Advertisement

Los resultados son notables porque destacan cómo las expectativas pueden afectar si una persona disfruta una película, especialmente una película de una saga como Star Wars, que tiene fans que han seguido la historia durante años.

“En estos casos, al final no importaba tanto lo que pasó en la película. Importaban más las expectativas que tenían las personas sobre cómo iba a ser la película”, afirmó Bonus.

Advertisement

Curiosamente, la nostalgia también tuvo un papel en el comportamiento de los espectadores de The Last Jedi. Según el estudio, era más probable que las personas que expresaron sentir nostalgia al ver la película hayan ido a verla una segunda vez.

[Ohio State News]