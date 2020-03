La directora de Wonder Woman se siente agradecida de no haber dirigido Thor: The Dark World

Filed to: Wonder Woman

Patty Jenkins en el set de Wonder Woman 1984. Foto : Warner Bros.

Si todo hubiese salido según lo planeado, Patty Jenkins habría sido la primera mujer en dirigir una película del universo cinematográfico de Marvel, seis años antes que ninguna otra. La directora de Wonder Woman estaba lista para hacer Thor: The Dark World en 2013, pero abandonó la película a comienzos de su producción debido a “diferencias creativas”. Ahora, años después, se ha abierto acerca de la experiencia, arrojando una nueva luz no solo sobre la secuela de Thor, sino también sobre el papel de los géneros en Hollywood.

“No creía que pudiera hacer una buena película con el guión que estaban planeando hacer”, dijo Jenkins a Vanity Fair en una entrevista. “Creo que habría sido un gran problema, habría sido mi culpa. Hubiera parecido algo como ‘oh, dios mío, esta mujer la dirigió y no entendió nada’. Esa fue la única vez en mi carrera en la que realmente pensé que si hacían este proyecto con otro director no sería un gran problema, y tal vez lo entiendan y lo amen más que yo”.

El trabajo de dirección terminó en las manos del director de Juego de Tronos, Alan Taylor, y aunque Thor: The Dark World tiene una buena calificación promedio (o “Fresca”) en Rotten Tomatoes, mantiene ese estatus solo por un pequeño margen de apenas el 6%. Eso la convierte en una de las películas del universo Marvel con peores críticas hasta la fecha, y una de las menos veneradas por los fanáticos. (“La primera película de Thor es buena, la segunda es meh”, dijo Chris Hemsworth a GQ).



Sin embargo, Jenkins tenía razón sobre las personas que lo hicieron. Aunque Thor 2 no fue tan bien recibida como las películas de Marvel que llegaron antes y después, Taylor fue a dirigir Terminator: Genisys, más episodios de Juego de Tronos y una precuela de Los Soprano que posiblemente se estrene este año. Le fue bien. Pero no estamos seguros de si ella hubiese disfrutado de un éxito similar en su carrera.

“No puedes hacer películas en las que no crees”.

“No puedes hacer películas en las que no crees”, continuó Jenkins. “La única razón para hacerlo sería demostrarle a la gente que puedo. Pero no habría probado nada si no tuviera éxito. No creo que hubiera tenido otra oportunidad. Y por esto, estoy muy agradecida”.

Esa otra oportunidad que Jenkins tuvo al no hacer Thor terminó siendo Wonder Woman, un gran éxito que cambió las películas de superhéroes tal como las conocemos. Así que sí, Patty Jenkins se arriesgó al rechazar el gran éxito de taquilla de Marvel, pero el riesgo definitivamente valió la pena.

En Vanity Fair podrás leer más sobre la trayectoria de Jenkins, que la llevó a la recientemente retrasada, pero aún muy esperada, Wonder Woman 1984.