Boston Dynamics ha vuelto a cambiar de manos. Ahora es propiedad de Hyundai, pero sigue fiel a su tradicional felicitación navideña. Para su último vídeo , la compañía ha enseñado a sus inquietantes robots a bailar Do You Love Me de los Countours con una agilidad que deja obsoleta nuestra noción del “ baile del robot”.

Atlas, el robot antropomorfo, Spot, el famoso robot cuadrípedo, y Handle, un último robot de Boston Dynamics diseñado para mover cajas, han dado el salto a la pista de baile para demostrar que las máquinas también pueden moverse con estilo. Y lo hacen de forma tan natural que parecen generados por ordenador.

Pero esto no es CGI . De hecho, n o es la primera vez que vemos a los robots de Boston Dynamics bailando, y ya hemos visto a Atlas haciendo parkour y otras acrobacias espectaculares, pero la complicada coreografía de Do You Love Me incluye trucos nuevos como mantener el equilibrio sobre un solo pie y bailar el twist.

El vídeo nos deja ver un lado más divertido de estos robots programados con aprendizaje automático, pero contiene un perturbador huevo de pascua que quizá hayas pasado por alto: en uno de los planos puede verse sobre la pared un palo de hockey como el que los ingenieros de Boston Dynamics usaban para golpear a Atlas cuando aún estaba aprendiendo a mantener el equilibrio. Es increíble cuánto ha avanzado el robot desde entonces.