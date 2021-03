Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Dyson V11 Absolute Extra Pro. El nombre en sí ya es toda una declaración de intenciones, pero después de limpiar con ella dos semanas tengo que rendirme a la evidencia. La v11 hace honor a su nombre. Probablemente sea la mejor aspiradora de mano del mercado. Desde luego es la mejor que he probado.

No es la primera vez que pruebo una Dyson, pero hacía tiempo que un modelo de la marca no pasaba por mis manos y no recordaba hasta qué punto estas cosas son potentes. Cuando sacas la V11 de la caja por primera vez no tienes la sensación de estar sosteniendo un electrodoméstico, sino más bien algún tipo de pistolón de pulsos salido del futuro o de un videojuego tipo Overwatch. De hecho es ergonómicamente perfecta. Su peso (2,97 kilos completa) está muy bien equilibrado, con un mango que permite aplicar toda la fuerza que queramos sobre la alfombra sin que se nos canse el brazo. Este detalle es importante porque es un punto débil típico de otros modelos como la Roidmi X30 Pro, una aspiradora de mano estupenda que probamos hace poco, pero que no está a la altura del monstruo devorador de suciedad que es la V11 Pro.

Dyson V11 Absolute Extra Pro Dyson V11 Absolute Extra Pro ¿Qué es? La mejor aspiradora de mano de Dyson, y probablemente la mejor del mercado. Precio 699 euros Nos gusta Parece una pistola de plasma de un videojuego. Es muy potente y muy silenciosa. No se enreda en cables. Viene con dos baterías. Es sencilla y cómoda de usar. No nos gusta El depósito se llena rápido. El gatillo puede ser incómodo en períodos largos.

Lo de que parezca sacada de un laboratorio de armamento del año 2121 no termina en el aspecto exterior. La V11 hereda la tecnología Cyclone patentada por Dyson. En esencia las aspiradoras con esta tecnología tienen una estructura de conos que recuerda a la de un panal de abeja. El aire circula en espiral y acelera dentro de cada uno de esos conos, aumentando la fuerza de absorción. La V11 tiene 14 de estas curiosas estructuras. Tras los conos de la tecnología Cyclone hay un motor que gira a 125.000 revoluciones por minuto.



Todo esto se traduce en una potencia de succión absolutamente demencial para algo tan pequeño. Las aspiradoras de mano a menudo son vistas como una solución parcial a la potencia que ofrecen aspiradoras de suelo más grandes. Este no es el caso en absoluto. La V11 no tiene ningún problema en absorber hasta piedras pequeñas o gravilla.

La mejor parte es que todo esto lo hace en el modo normal de aspiración. La V11 Absolute Extra Pro tiene tres modos de potencia: Eco, Medio y Boost. Para cambiar de uno a otro basta con pulsar el botón bajo la pantalla LED en la parte posterior.

No vas a necesitar el modo Boost para casi nada, así que no te preocupes por la batería. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Como se aprecia en la imagen de arriba, pasar al modo Boost supone un hachazo importante a la duración de la batería, pero después de haber usado la aspiradora por toda la casa no se me ocurre una situación en la que necesites usar el modo Boost, a menos que quieras absorberle el alma a alguien. El modo E co ya equivale a los modos potentes de otras aspiradoras. El modo Medio es una máquina de absorber suciedad y te da 40 largos minutos de autonomía. Más que de sobra para casi cualquiera.

Un detalle que me ha gustado especialmente es que pese a su potencia, la Dyson V11 es muy silenciosa. Mi hija , que tiene el oído sensible a altas frecuencias propio de los niños pequeños (perdemos esa capacidad a medida que crecemos) siempre se queja amargamente del ruido cuando pruebo aspiradoras. Se ha quejado con todas, salvo con esta.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Dyson ha modificado la batería extraíble de la V11. Se trata de una níquel-cobalto de siete celdas que, según el fabricante, ofrece un 20% más de poder de succión que la V10. No he probado la V10, así que solo puedo dar el dato por si tienes una y estás pensando en renovarla.



La batería se extrae pulsando un botón y tirando suavemente. ¿Para qué podrías querer quitarle la batería a la aspiradora? Para empezar es una buena noticia si algún día necesitamos reemplazarla, pero es que además la V11 Absolute Extra Pro viene con dos baterías, dos cargadores y dos estaciones de carga (más sobre eso abajo). Es lo que la diferencia precisamente de la V11 Absolute Extra, que solo trae una batería, un cargador y una base de carga. Con las dos baterías de la V11 Absolute Extra Pro puedes pasarte algo más de dos horas limpiando sin parar. Si estás más tiempo que eso ya es que te gusta limpiar o te dedicas profesionalmente a ello.

Accesorios para cualquier eventualidad

Las V11 Absolute Extra y Absolute Extra Pro se diferencian de las V11 normales en que traen más accesorios. Para empezar viene con dos cepillos, uno para suelo duro, y otro para alfombras. Ambos están motorizados, pero no solo giran. La aspiradora integra un sistema llamado Dynamic Load Sensing que mide 360 veces por minuto la resistencia que ofrece lo que estemos aspirando al giro de los cepillos, y aplica más o menos potencia de manera automática. A menudo se pueden notar estos cambios en la velocidad de los cepillos a medida que avanzamos de una superficie a otra.

Cepillos para dar y tomar. A la izquierda, el cepillo de suelo duro. A la derecha, el de alfombras. 1 / 4

Además de esos dos cepillos, la aspiradora viene con otros cinco mas de diferentes tamaños. Con ellos podemos quitar el polvo a electrodomésticos delicados o limpiar los sombreros de un perchero con el máximo cuidado y sin dejar una mota de polvo. Esta es una de esas aspiradoras que comienzas usando solo con el suelo y acabas pasando por todas las superficies de la casa.



Pese a su potencia es ideal para limpiar cosas delicadas. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Cambiar entre un cepillo y otro es una de las cosas más satisfactorias que ofrece Dyson. En otras aspiradoras a menudo hay que apretar con mucha fuerza el botón y tirar con energía para soltar un cepillo. En la Roidmi, por ejemplo, no era capaz de hacerlo con una sola mano. En la V11 los botones son tan suaves que puedes soltar el cepillo con un solo dedo sin que en ningún momento de menos sensación de robustez por ello.



La estación de carga para sujetar a la pared. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Un detalle curioso de la versión Absolute Extra Pro de la V11 es que no solo viene con dos baterías. Además viene con dos cargadores y dos estaciones de carga diferentes. La primera es una base que se sujeta a la pared y que también encontramos en el modelo Absolute Extra. La segunda es una especie de poste que permite colgar toda la aspiradora y su cepillo alternativo, así como cargarla si le pasamos el cable de carga por el hueco correspondiente . La aspiradora no trae cepillo con luz LED, pero ese cepillo sí existe y se vende aparte.

La columna de carga es aparatosa como para dejarla en el pasillo, pero ideal pata el garaje. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En definitiva, que con la Absolute Extra Pro podemos dejar una de las baterías cargando en el cargador de pared o tener dos estaciones de carga diferentes en dos lugares de la casa. Muy útil si tenemos una casa grande con garaje o queremos poder llevarnos la aspiradora de la cocina al taller sin tener que cargar con la base y el cable de carga.



Usando la Dyson v11

La pantalla posterior de la Dyson V11 muestra el modo actual, el porcentaje de batería que queda y además despliega avisos de todo tipo si, por ejemplo, una parte de la aspiradora sufre un atasco o el filtro está mal puesto. El puñado de opciones disponibles se activan pulsando el botón una vez, o manteniéndolo pulsado.

En cuanto a cambiar el filtro, es tan sencillo como girar toda la carcasa trasera y sacarla. El proceso de vaciar el depósito es igualmente simple. Basta con sujetar la palanca que hay debajo del depósito y empujar hacia adelante con la aspiradora en vertical sobre el cubo de la basura. Al hacerlo todo el tubo se desliza hacia ese lado y la tapa se abre, dejando caer la porquería que haya.

El filtro es tan fácil de extraer como girarlo. 1 / 3

Pasar la V11 por la casa es simplemente una delicia. Su potencia hace que podamos pasarla a toda velocidad sin temor a dejarnos nada por el camino. Cuando llegamos a una alfombra, el sistema Dynamic Load Sensing que explicábamos arriba acelera los cepillos para extraer la mayor cantidad de suciedad posible. Eso normalmente se traduce en una sorpresa la primera vez que pasamos la V11. En mi caso paso la aspiradora dos veces por semana. Esto fue lo que pasó tras limpiar una de las alfombras durante 10 minutos. El depósito de la V11 estaba completamente vacío cuando empecé (y la alfombra se supone que estaba limpia) .

Esto es lo que apareció tras 10 minutos limpiando con la V11 la alfombra que limpio todas las semanas con mi aspiradora. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Otro detalle importante es que el sistema Dynamic Load Sensing detiene los cepillos si siente que se están trabando con algo. En la práctica eso significa que la V11 no se enreda con los cables eléctricos o las cortinas, algo muy común con otras máquinas. El sistema de filtros absorbe el 99,97% de las partículas de un tamaño mínimo de hasta 0,3 micras. ¿Es cierto? Bien, para empezar el aire que sale de la aspiradora se siente limpio. En casa he hecho la prueba poniendo la salida de aire de la aspiradora (medio llena de suciedad) directamente sobre el sensor que detecta partículas del Mi Air Purifier 3H. El resultado ha sido completamente negativo. Si la V11 despide alguna partícula por encima de 0,1 microgramos, el purificador desde luego no la ha detectado.

Tras usar la V11 solo he encontrado tres inconvenientes. El primero es que la aspiradora es tan eficiente que el depósito de 0,76l tiende a llenarse con relativa rapidez. Antes de que se agote la batería probablemente tengas que vaciarlo un par de veces. Si esto es un problema para ti, Dyson tiene una versión de la V11 llamada Dyson V11 Outsize con un depósito un 150% más grande y una boquilla más ancha.

El segundo inconveniente ha sido motivo de debate en esta casa. La V11 se pone en marcha mediante un gatillo, pero para que permanezca encendida hay que mantenerlo pulsado todo el rato. A mi esposa no le gusta nada esto porque dice que se le cansa el dedo de mantener el botón pulsado durante largos períodos de tiempo. Mi opinión es que no es un problema porque siempre hay un momento en el que dejamos de aspirar para mover un mueble o apartar un objeto y el sistema de gatillo asegura que no consumamos batería inútilmente. ¿Fallo de diseño o simple peculiaridad? La respuesta supongo que dependerá de cada uno.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

El tercer inconveniente es que el depósito no es muy sencillo de limpiar porque no es completamente extraíble, lo que a veces obliga a meter los dedos para tratar de capturar un mechón de pelo o una bola de pelusa que se ha quedado enganchada. Nada demasiado grave.



En resumen

La Dyson V11 Absolute Extra Pro es un auténtico lujo de electrodoméstico. No es la más barata de las aspiradoras de mano que hay ahí fuera ( (699 euros ahora mismo en la web de Dyson) , pero si te la puedes permitir vale la pena cada euro que cuesta. Su potencia, su facilidad de uso, y la cantidad de accesorios que trae marcan la diferencia. Ojalá en el futuro todas las aspiradoras fueran así.

