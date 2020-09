Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Aunque es conocida sobre todo por sus teléfonos móviles, Xiaomi fabrica todo tipo de artefactos electrónicos. En enero de 2015, Xiaomi ayudó a fundar Roidmi, una compañía satélite especializada en dispositivos de limpieza, más concretamente en aspiradoras. En 2018, el nuevo fabricante comenzó a ser conocido por la F8 Storm, una aspiradora vertical que muchos calificaron como la versión asequible de las carísimas aspiradoras Dyson.

Desde ahí, la compañía no ha hecho más que crecer y extenderse por Europa, pero tiene el curioso problema de que sus modelos no se llaman igual en todos los mercados. En abril de 2020, Roidmi lanzó dos aspiradoras en el mercado chino, la NEX 2 y la NEX 2 Pro. Este último modelo, el más potente y avanzado de los dos, se lanzó poco después en Estados Unidos bajo el nombre de Roidmi X30 Pro usando la plataforma Indiegogo. Recaudó 334.000 dólares con más de 750 compradores. En Europa, sin embargo, la Roidmi X30 Pro solo se vende en algunos países. En dinamarca, por ejemplo, se comercializa bajo el nombre de Roidmi RS60. En España ese modelo concreto no está a la venta. El más cercano es la NEX 2, que se vende bajo el nombre de Roidme X20 Storm y cuesta 399 euros. No obstante, la X30 Pro sí se puede encontrar en Aliexpress y otras tiendas online por su nombre original Chino.

Roidmi X30 Pro (Roidmi NEX 2 PRo o Roidmi RS60) Roidmi X30 Pro (Roidmi NEX 2 PRo o Roidmi RS60) ¿Qué es? La aspiradora sin cables más potente de Xiaomi Precio Alrededor de 439 euros Nos gusta Es silenciosa y muy potente. Buena autonomía y fácil de limpiar. La luz para zonas oscuras. No nos gusta El botón de cambio de modo está en un lugar incómodo. Los cepillos se manchan bastante y hay que limpiarlos con frecuencia.

Sirva todo este galimatías para entender que la X30 Pro, la NEX 2 Pro, y la RS60 son, en esencia, la misma aspiradora. La cuestión es ¿Qué tal funciona? En Gizmodo hemos pasado unas semanas con ella y francamente estoy bastante impresionado.

Diseño y construcción

Sea cual sea su potencia o su color, las Roidmi tienen un diseño que recuerda mucho a la Dyson V10. La mención aquí al fabricante británico y rey de las aspiradoras de alta gama es casi obligatoria, pero lo mismo puede decirse de cualquier aspiradora vertical tipo escoba. Para ser justos, la X30 Pro tiene las suficientes señas de identidad como para distinguirse por sí sola. La primera de estas señas es un mango corrido que va desde la parte superior hasta casi el depósito. El diseño tiene la ventaja de que permite sujetar la aspiradora desde arriba (algo muy útil si tenemos que hacer fuerza con los cepillos sobre una alfombra) o en horizontal, que es perfecto para pasar la aspiradora por debajo de muebles.

El botón de cambio de modo (izquierda) y el de encendido (derecha) Photo : Carlos Zahumenszky / Gizmodo En la parte inferior están los contactos de carga magnética y la entrada del cargador convencional, cubierta por una tapa de goma. Photo : Carlos Zahumenszky / Gizmodo 1 / 2

El peso de solo 2,7 kilos y la rótula del cepillo principa, que gira en todas direcciones, hacen que mover la aspiradora por la casa sea una auténtica delicia. Sin embargo, no todo en la ergonomía es perfecto. El mayor problema es la posición del botón de cambio de modo, justo en la esquina superior del mango. Esa es la zona por donde generalmente sujeto la aspiradora cuando tengo que aplicar algo de fuerza y no es raro que al hacerlo cambie de modo involuntariamente.

Los conectores que dan corriente al cepillo eléctrico a través de los tubos. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

La Roidme X30 Pro es una aspiradora dotada de cepillos eléctricos. El principal está cubierto de un pelo suave (y repelente al agua) con varias hileras de cerdas más fuertes que arrastran la suciedad hacia la zona de aspiración. Funciona realmente bien, pero tengo la sensación de que lo haría mejor si fuera algo más blando (de goma quizá, como los cepillos de las Roomba) para no hacer rebotar las partículas más grandes. De todos modos no es un problema a la hora de limpiar porque si cambiamos de modo tiene potencia de aspiración mas que de sobra (150 vatios de poder de succión según la ficha del fabricante).

Soy más fan de los rodillos de goma porque se pueden limpiar mejor, pero los de la Roidmi X30 Pro son muy eficientes. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Acompañan al cepillo principal otros tres accesorios. El más importante es un cepillo para alfombras y textiles dotado de un rodillo con pelos más largos y duros para sacar la suciedad de sillones o alfombras. Este es, en mi opinión, el componente más problemático de la aspiradora. Su principal inconveniente es que no tiene una rótula omnidireccional como la del cepillo principal, por lo que es más difícil de usar. Además, la propia potencia de los rodillos (alcanzan las 120.000 revoluciones a máxima potencia) obligan a hacer más fuerza para pasarlos sobre alfombras gruesas.

Eso, unido a la bisagra de movilidad limitada y a que el tubo principal no es muy largo termina por hacernos inclinar la aspiradora más de la cuenta en una postura que no es muy cómoda. Tras varias semanas usando la aspiradora he llegado a la conclusión de que la manera más ergonómicamente eficiente (y cómoda) de usar el cepillo para alfombras de la Roidmi X30 Pro sobre la alfombra del salón es sentándote en el sofá. Lo que tampoco tiene nada de terrible, dicho sea de paso.

El cepillo principal, junto a todos los accesorios de la Roidmi X30 Pro. Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Los otros dos accesorios son el tubo para rincones difíciles (dotado de un pequeño cepillo en la punta que se puede retirar) y el accesorio para pelo de mascotas. Este último es una bendición si tienes gato o perro en casa. Se trata de un cepillo de puas de goma suave similales a las de los guantes que se usan para retirar el pelo muerto de nuestros amigos peludos.

Gif : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Un mecanismo de resorte permite aflojar toda la maraña de pelo para poder aspirarla. No tengo mascota en casa, así que no he podido probar su utilidad. Mi mayor duda es si los animales tolerarán la presencia de la aspiradora, cuyo ruido es motivo de terror para no pocos perros y gatos. En defensa de la Roidmi debo decir que es increíblemente silenciosa. Su ruido máximo son 75 decibelios. En el modo ecológico (que sería suficiente para absorber pelos) tan solo emite un ligero “whrrrrrr” que disminuye aún más si quitas el cepillo eléctrico para usar el de animales.



Usando la Roidmi X30 Pro

La aspiradora usa una batería de 2500mAH/72Wh que se carga completamente en dos horas y media y dura alrededor de 70 minutos. La cifra sobre el papel se corresponde con la realidad. Puedes limpiar toda la casa durante una hora larga antes de que la aspiradora te pida alimento. De hecho, el indicador de batería de la pantalla LED indica todo el rato el porcentaje de batería restante en función del modo que tengamos activo. Si vemos que nos estamos quedando algo cortos podemos cargarla durante unos minutos mientras limpiamos otra cosa y terminar más tarde con toda tranquilidad.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En cuanto al cargador, viene con un disco de carga inalámbrica que podemos fijar a la pared. Es útil para tener un lugar permanente en el que guardar la aspiradora mientras esta se va cargando. Se puede fijar solo mediante una almohadilla adhesiva o con tornillos anclados a la pared. Lo único a tener en cuenta es que haya un enchufe cerca para conectar el cargador al disco.

Foto : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

En cuanto al depósito de la aspiradora, su capacidad es de poco más de medio litro, y no será raro que tengamos que vaciarlo un par de veces durante la limpieza de la casa si esta está muy sucia. La buena noticia es que es tremendamente fácil de vaciar y de limpiar. Todas sus piezas son lavables salvo el filtro HEPA+ de la parte trasera, pero extraer este es tan sencillo como tirar de él.

La Roidmi X30 Pro no solo barre. Además friega. Para ello tiene un accesorio que se fija a la parte trasera del cepillo principal. En esencia es un depósito con dos agujeros muy pequeños que van humedeciendo un paño. Este paño es lavable (vienen dos unidades con la aspiradora) y se puede quitar solo tirando de él (está sujeto con velcro).

El accesorio de fregar con el paño de recambio. En la parte superior la tapa de goma por la que se introduce el agua. Photo : Carlos Zahumenszky / Gizmodo El agua se añade retirando la tapa de goma en la parte superior. Si sobra algo tras la limpieza es conveniente vaciarlo. Photo : Carlos Zahumenszky / Gizmodo La parte inferior del depósito. Para retirar el paño solo hay que tirar de él. Photo : Carlos Zahumenszky / Gizmodo 1 / 3

Tengo sentimientos encontrados sobre ese paño. Funcionar, funciona bien. Se sujeta al rodillo principal mediante imanes y es tan cómodo de poner y quitar que no entorpece para nada la limpieza. Mi pega es que en las instrucciones especifica que solo puede usarse con agua, y mi abuela me enseñó que hay que fregar con agua y detergente (para madera en caso de suelos de tarima o lejía si es baldosa de baño). Usar solo agua me da la sensación de que estoy limpiando a medias. Quizá son manías mías, pero se me hace raro fregar solo con agua. Eso por no mencionar que si vas a usar el accesorio de fregar es mejor que pongas la aspiración al máximo. De lo contrario es posible que te dejes alguna partícula sin aspirar en la primera pasada y esta irá a parar invariablemente al paño. En definitiva, que es de agradecer que incluyan este accesorio, pero no lo voy a usar mucho.



Cualquier tecnología lo bastante avanzada es indistingible de la magia. Gif : Carlos Zahumenszky / Gizmodo

Lo que sí es un detalle simplemente genial es la luz. El cepillo principal de la Roidmi X30 PRo tiene luz. Se activa automáticamente mediante un sensor que detecta si estamos limpiando en un rincón oscuro e ilumina con una hilera de LED blancos todo lo que hay delante del cepillo. No es una función exclusiva de Roidmi, pero después de usarla ya no quiero una aspiradora que no tenga luz. Es muy útil para limpiar bien en rincones oscuros o debajo del sofá, asegurándonos que no nos dejamos ninguna pelusa sin devorar. Además, el sensor es rapidísimo y enciende y apaga la luz con total precisión. El depósito de agua no me ha impresionado lo más mínimo, pero la luz incorporada es magia de la buena.



Como todo en el ecosistema Xiaomi, la aspiradora se puede conectar a una aplicación (propia, en este caso) que nos avisará cuando toque cambiar de filtro o con la que podemos programar recordatorios para limpiar, pero no sirve para mucho más. La información de la pantalla OLED de la X30 Pro es más que suficiente.

En resumen

La Roidmi X30 Pro cuesta sus buenos 450-530 euros (dependiendo de la oferta que encuentres). Lo que obtienes por ese abultado precio es una aspiradora increíblemente ligera, silenciosa, potente y cómoda de usar. Hay otras aspiradoras tipo escoba más baratas, pero no hay muchas que combinen 150 vatios de potencia de aspiración con 70 minutos de batería y encima lo hagan casi sin hacer ruido. A nivel técnico, es tan buena como la Dyson V10, pero más cómoda de usar que esta, y con el añadido de la luz, que es simplemente genial.

De hecho, y siendo honestos, la X30 es casi demasiado potente para la mayor parte de usos. Salvo contadas ocasiones, no he necesitado salir del modo ecológico. En otras palabras, a menos que necesites algo muy drástico porque tu casa es un primer piso y se llena de polvo o tienes varios gatos, la Roidmi F8 Storm (que es el modelo más potente que se vende en España) es más que suficiente. Ofrece 115 vatios de poder de succión, hasta 100.000 revoluciones en sus cepillos, y su batería dura solo 10 minutos menos (60 minutos). Por tener, tiene hasta luz LED. Todo por solo 279 euros. Mi única duda es qué tal será la vida útil de estas aspiradoras a largo plazo, pero desde luego por funciones y diseño merecen mucho la pena.

