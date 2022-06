By

Lo reconozco: ir a Ikea es una de las peores formas que se me ocurren en las que invertir mi tiempo. Y hay algo incluso peor. Darte cuenta al llegar a casa de que lo que habías comprado después de pasarte la tarde allí no lucia como habías imaginado. Para solventar esto, la compañía sueca lanzó una herramienta de realidad aumentada que te permitía ver cómo quedaban sus muebles en tu casa. Y ahora ha ido incluso más allá: su app podrá hasta borrar tus viejos muebles de un plumazo.

Hasta ahora, si querías hacer las cosas bien y comprobar cómo podrían quedar los productos de Ikea en tu salón, tenías que hacerlo a la vieja usanza: retirando los muebles a mano y después asomarte a la app de Ikea para que te mostrase las réplicas en 3D de esos muebles. Pero ahora ya no es necesario hacer ese paso extra gracias a una nueva herramienta llamada Ikea Kreativ.

Esta herramienta puede escanear cualquier habitación de tu casa aprovechando la tecnología LiDAR de tu iPhone, y después eliminar los muebles gracias a su sistema de inteligencia artificial, cortesía de Geomagical Labs. Si tu iPhone no cuenta con esta tecnología, no pasa nada. Puedes cargar una serie de fotos de la habitación desde la propia página web de Ikea y se generará una imagen donde podrás interactuar con las réplicas 3D de los muebles. No será tan inmersivo como verlos mediante realidad aumentada, pero te servirá igual. Ikea asegura también que este verano implementará la misma herramienta para móviles Android.

Ah, y si no te convence ver cómo quedan los muebles en tu propia casa, siempre puedes probar suerte con los nuevos showrooms virtuales que ha creado Ikea Kreativ, desde donde podrás jugar como te de la gana con los elementos del catálogo de Ikea.