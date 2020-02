La inquietante carta de dos enfermeras de Wuhan en el epicentro de COVID-19

Imagen : STR/AFP via Getty Images

A principios de esta semana, la revista médica británica The Lancet publicó una breve correspondencia de dos trabajadoras de asistencia médica chinos que dijeron que actualmente estaban luchando contra el brote de coronavirus en Wuhan. La carta, que describe condiciones de trabajo extremas e intolerables dentro de las salas de aislamiento, se retiró repentinamente hace unas horas, bajo lo que solo puede describirse como circunstancias altamente sospechosas.



La correspondencia, titulada “El personal médico chino solicita asistencia médica internacional en la lucha contra COVID-19", fue publicada en Lancet Global Health el lunes y escrita por Yingchun Zeng del Tercer Hospital Afiliado del Hospital Médico de Guangzhou y Yan Zhen del Sun Yet- Sen Memorial Hospital en Guangzhou, China.



The Lancet retiró esta carta hace unas horas. Permanece online, pero ahora tiene una marca de agua con varias instancias con la palabra “RETRACTED”, que aparece en un texto rojo, todo en mayúsculas. The Lancet proporcionó una breve y dolorosa explicación de por qué eligió marcar la correspondencia:



El 26 de febrero de 2020, las autoras de esta Correspondencia nos informaron que lo descrito allí no era de primera mano, como habían afirmado, y que deseaban retirar la pieza. Por tanto, hemos tomado la decisión de retirar esta correspondencia.

Que las autoras de la carta fabricaron sus reportes o las basaron en los de otros que tenían conocimiento de primera mano es ciertamente una posibilidad. Más plausible es que las autoridades chinas interfirieron en este caso, obligando a las autoras a exigir que se retire su carta, aunque no hemos visto ninguna evidencia directa que respalde esta posibilidad.

El contenido es inquietante. En la correspondencia, tanto Zeng como Zhen afirmaron haber trabajado en las salas de aislamiento de Wuhan, realizando una serie de tareas, desde proporcionar oxígeno a los pacientes, monitorear las lecturas de ECG, proporcionar cuidados básicos de enfermería, entre muchas otras tareas.

“Las condiciones y el medio ambiente aquí en Wuhan son más difíciles y extremos de lo que podríamos haber imaginado”, escribieron.



Zeng y Zhen describieron una grave escasez de equipos de protección en Wuhan, citando un acceso insuficiente a máscaras faciales, protectores, gafas, batas y guantes. Se lavan las manos con tanta frecuencia, dicen, que las enfermeras desarrollan “erupciones dolorosas” y se usan respiradores durante períodos prolongados, lo que resulta en úlceras por presión en la frente y las orejas. Muchas enfermeras tienen la boca cubierta de ampollas, dijeron, y algunas están experimentando episodios de desmayo debido a hipoglucemia (bajo nivel de glucosa en sangre) e hipoxia (oxígeno inadecuado), según la carta.



Debido al tiempo que lleva ponerse ropa protectora (incluidas cuatro capas de guantes), Zeng y Zhen afirman que las enfermeras evitan la comida y la bebida hasta dos horas antes de sus turnos.



Estas condiciones, dicen las autoras, se están cobrando un precio psicológico.



“Si bien somos enfermeras profesionales, también somos humanos. Como todos los demás, sentimos impotencia, ansiedad y miedo”, escribieron. “Las enfermeras experimentadas ocasionalmente encuentran tiempo para consolar a sus colegas y tratar de aliviar nuestra ansiedad. Pero incluso las enfermeras experimentadas también pueden llorar, posiblemente porque no sabemos cuánto tiempo necesitamos permanecer aquí y somos el grupo de mayor riesgo de infección por COVID-19".



De hecho, este riesgo es muy real. Hasta ahora, más de 3.000 personal médico en China han sido infectados con COVID-19 y nueve han sucumbido al virus, según la Comisión Nacional de Salud de China. Según la carta, unos 14.000 trabajadores de asistencia médica de toda China han venido a Wuhan en apoyo de los equipos locales, pero “necesitamos mucha más ayuda”, escribieron Zeng y Zhen, quienes ahora están “pidiendo enfermeras y personal médico de países de todo el país, para ayudarnos en esta batalla”.



Gizmodo le preguntó a Lancet Global Health sobre esta situación y por qué la revista decidió retirar el documento. Su respuesta fue similar a lo que se publicó online.



“Varios lectores nos llamaron la atención sobre la validez de esta correspondencia”, escribió un portavoz de medios de Lancet a Gizmodo en un correo electrónico. “Además, recibimos una comunicación directa de las autoras de esta correspondencia ... indicando que el reporte que describieron no era de primera mano, como habían afirmado originalmente en la correspondencia, y que deseaban retirar la pieza. Siguiendo el debido proceso de acuerdo con las pautas de retracción, determinamos que era nuestro deber retraer esta correspondencia”.



A lo que el portavoz agregó: “Cada pieza de investigación original publicada en The Lancet Group está sujeta a revisión por pares. Sin embargo, también publicamos una variedad de contenido adicional, incluida correspondencias, que no son investigaciones. En estos casos, tomamos las perspectivas proporcionadas por los autores basados en la confianza”.

Claramente, The Lancet no tuvo más remedio que retractarse del documento, dado que las propios autoras admitieron una incorrección. Además, y como informa Reuters, “un equipo médico enviado por la provincia de Guangdong para ayudar en Wuhan publicó una declaración onlinr en un periódico diciendo que las dos no formaban parte del equipo y que su descripción de las condiciones no era precisa”.

Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si Zeng y Zhen fueron obligadas por las autoridades chinas, posiblemente bajo amenaza de encarcelamiento, a emitir un falso reclamo a The Lancet. Probablemente nunca lo sabremos, aunque Gizmodo se comunicó con las autoras del artículo retractado para obtener comentarios (no recibimos una respuesta al momento de la publicación). Por cierto, Zhen no se ha presentado desde ayer al trabajo, informa Reuters.



Existe, por supuesto, un problema más amplio de las condiciones de trabajo en Wuhan y la precisión general de la carta ahora retirada. Las afirmaciones hechas por las autoras son consistentes con las reportadas en otros lugares, incluyendo equipos inadecuados, úlceras sangrantes y enfermeras agotadas. Otros informes describen que el personal médico femenino se ve obligado a afeitarse la cabeza y el personal tiene que usar pañales porque no pueden ir al baño, entre muchas otras dificultades. Entonces, sí, la situación de las enfermeras en Wuhan claramente no es buena, independientemente de si la carta de Lancet es o no una explicación honesta.



Al mismo tiempo, China ya ha mostrado algunas formas de actuar a medida que esta crisis continúa desarrollándose, intentando controlar el flujo de información y descartando cualquier crítica sobre el manejo del brote por parte del gobierno. Todo esto es muy desafortunado, ya que no podemos creer las declaraciones oficiales del gobierno que actualmente tiene la mayor experiencia en la lucha contra este virus. Lo cierto es que una atmósfera de desconfianza es algo que no necesitamos durante este momento crítico.