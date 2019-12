La jefa de Lucasfilm dice que los Skywalker podrían regresar de algún modo tras The Rise of Skywalker

star wars: the rise of skywalker

Lucasfilm, Disney y todo el elenco y responsables de The Rise of Skywalker llevan mucho tiempo diciendo que esta película es “el final de la saga Skywalker”. Pero, ¿acaso eso significa que será el final de esta familia y su dinastía de seres poderosos? No necesariamente, según la jefa máxima de los estudios.



Se supone que The Rise of Skywalker pondría de algún modo un punto final a la historia que George Lucas comenzó en el año 1977, incluso trayendo de regreso a su villano más importante. No obstante, el final de esta historia no tiene por qué ser el final de todos los Skywalker, ¿cierto? Al menos así lo cree Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm. La ejecutiva así lo ha mencionado durante una entrevista en el estreno de la película:

“[El estreno de esta película] es una mezcla de emociones, porque ha sido un recorrido maravilloso a través de estos cinco años mientras hacíamos estas tres películas. El darnos cuenta que ya hemos terminado la saga... aunque no necesariamente hemos terminado con los Skywalker, que siempre podrían reaparecer de una forma u otra. Pero por ahora, esto es un cierre”.

“Siempre podrían reaparecer de una forma u otra”, dice. ¿A qué se refiere?

Aviso: lee bajo tu propio riesgo si no has visto Star Wars: The Rise of Skywalker. A partir de este momento comentare mos con spoilers.

Podría estarse refiriendo a Rey.

Aunque Luke, Leia y Ben han muerto al final de The Rise of Skywalker, Rey ha adoptado el apellido de sus maestros como una especie de tributo, y quizás con la intención de no relacionarse al suyo propio (que siendo sinceros, tiene muy mala fama en la galaxia). Una de las posibilidades para el “regreso de los Skywalker” en el futuro es que la veamos de vuelta (aunque la actriz diga que no quiere volver), quizás como maestra de una nueva Orden Jedi, con sus propios Padawan, de los que nacería un nuevo héroe cuando haga falta. Porque siempre que haya un Jedi como representante del lado luminoso de la Fuerza, habrá algún representante del lado oscuro. Así es el balance de este universo.

Bueno, así era, pero hoy en día parece que la lógica y las reglas el universo de Star Wars cambian a voluntad del director de turno. Y además, tal parece que esa grandiosa frase de The Last Jedi que dice “deja que el pasado muera, mátalo si es necesario” ha quedado por completo en el olvido.

Puedes ver la entrevista a continuación, a partir del minuto 1:37:45. [Star Wars (YouTube) vía The Playlist]