Gif : YouTube

En e l año 2018 Shridhar Chillal puso fin a su récord. El hombre no se cortaba las uñas desde 1952, logrando entrar en el Guinness con unas garras de más de 900 centímetros de largo. Esta semana le ha tocado el turno a su homóloga Ayanna Williams. Las uñas se han cortado con una sierra mecánica.



Advertisement

Williams, natural de Houston (Estados Unidos), rompió su propio récord de uñas más largas en una mujer con una longitud de 733,55 centímetros al momento de cortarlas (no lo hacía desde principios de los 90). Para ello, y como vemos en el vídeo, la doctora Allison Readinger utilizó una pequeña sierra mecánica.

Por tanto, Ayanna ha dedicado más de 28 años al crecimiento de unas garras épicas, unas uñas a las que, según cuenta, le tenía que dedicar un día entero y 3 o 4 botellas de esmalte para pintárselas. Por supuesto, y como en el caso de Chillal, existían todo tipo de dificultades en el día a día , por ejemplo, lava rse los platos, poner las sábanas en la cama, abrir la puerta de la casa o simplemente ducharse con champú sin que su vida corriera peligro.

Veamos el momento de ese corte épico para la posteridad:

Como vemos en la pieza, antes del corte final que la iba a convertir en un humano más del montón, Ayanna cuenta que a lo largo de los años recibió todo tipo de reacciones de las personas que se encontraban cara a cara con sus uñas, aunque también aclara que la mayoría fueron positivas y de apoyo, especialmente las de los niños. Habría que preguntarle a la gente que se cruzó con ella si las muestras de apoyo no eran en realidad una reacción de defensa y pánico ante el posible ataque de esta especie de wolverine con garras de colores.



Sobre el tema de los críos, Ayanna detalla una situación que se ha repetido varias veces en estos últimos años . Es difícil ponerle un adjetivo a la escena:



Tengo esto que hago con los niños cuando se me acercan y me dicen ‘¡¿Son esas tus uñas ?!’ y digo ‘sí’ y luego pregunto y digo ‘¿cuántos años tienes?’ y dicen ‘Tengo diez o siete’, y yo digo ‘¿Adivina cuántos años tienen las uñas? ¡Tienen entre 28 y 29 años! ¡Son mayores que tú!’

Advertisement

Sea como fuere, las uñas de esta mujer ahora pasarán a formar parte de la historia. No solo eso, se conservarán y se exhibirán en el Ripley’s Believe It or Not! Museum en Orlando, Florida. [Guinness]