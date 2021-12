By

El rover Perseverance no lleva ni un año sobre la superficie de Marte, pero desde su llegada no ha dejado de trabajar ni un solo minuto. Es cierto que su misión es analizar el suelo marciano en busca de restos de vida microbiana, pero eso no ha impedido que también nos deje imágenes para el recuerdo. Y aprovechando que se acaba el 2021, los científicos de la misión han querido recopilar las mejores que ha conseguido capturar hasta ahora .

Desde que Perseverance aterrizó en Marte el pasado febrero, la NASA comparte todas las semanas las imágenes que va capturando el rover y permite a los usuarios que voten sus favoritas.

“Mi pasión por la recolección de rocas sólo es comparable a mi amor por la fotografía”, tuitearon desde la cuenta d el rover. “Gracias por votar cada semana sobre vuestras imágenes favoritas , ¡esperamos que haya mucha muchas más por venir!”.

Perseverance ha capturado todo tipo de momentos con sus cámaras, de sde las planicies pedregosas de Marte a los selfies del propio rover y d el helicóptero Ingenuity . Con suerte este 2022 seguirá dejándonos muchas estampas como estas .