Logitec h ha puesto fin a meses de rumores con el lanzamiento oficial de la Logitech G Cloud, una consola portátil Android conectada a la nube mediante Xbox Game Pass. Estas son sus principales características.



La consola pesa 463 gramos y cuenta con una pantalla de 7 pulgadas en formato 16:9 con resolución FullHD y una tasa de refresco de 60Hz . Es un poco decepcionante que no tenga más resolución o alcance los 120Hz , pero probablemente sea lo mejor de cara al rendimiento.

Logitech no ha ofrecido muchos detalles sobre este rendimiento a nivel de Hardware, pero el sistema operativo de la G Cloud es Android, lo que sugiere que en cierto modo es un smartphone especialmente orientado a videojuegos y con buenos controles. Los juegos en la G Cloud se jugarán en nube. La consola es plenamente compatible con Xbox Game Pass, Steam Link y Geforce Now. PPor supuesto, también tendrá acceso a la Play Store de Google y seguramente se puedan instalar juegos en el dispositivo para cuando no tengamos conexión.

En su presentación la hemos visto ejecutar juegos como Deathloop o Halo Infinite, así que al menos su potencia está asegurada. Su batería dura en torno a 12 horas de juego según las especificaciones.

La parte más polémica de la G Cloud probablemente sea el precio. La consola sale el próximo mes de octubre por 350 dólares, pero se puede reservar ya con un descuento de 50. Es el mismo precio que la Nintendo Switch OLED, y apenas 50 dólares más barata que la Steam Deck. Habrá que ver qué tal acogida tiene en un mercado en el que ya todos llevamos un móvil Android que se puede personalizar con buenos controles físicos para usarlo como consola. [Logitech G Cloud vía Gamespot]