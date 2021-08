Resident Evil es una saga que ha sido adaptada en múltiples ocasiones para la gran pantalla, pero con la excepción de algunos detalles, nombres y quizás parte de la primera película, siempre ha tomado su propio rumbo y se ha distanciado de la trama y acontecimientos originales de los juegos. La próxima película no hará lo mismo.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City es la nueva película basada en la exitosa franquicia de juegos de terror de Capcom, y según sus re sp onsables, incluyendo al director Johannes Roberts, esta entrega sí será fiel a la trama y personajes de los juegos, especialmente basándose en los primeros dos juegos de la saga. Por lo tanto, no estará conectada en lo absoluto con las seis películas anteriores, aquellas protagonizadas p or Milla Jovovich.

Y es que, en efecto, Welcome to Raccoon City es un reboot de la franquicia en el cine, y en IGN han publicado las primeras imágenes de los personajes, incluyendo a uno de los seres más terroríficos del primer juego de Resident Evil.

Avan Jogia como Leon S. Kennedy y Kaya Scodelario como Claire Redfield. Image : Sony Pictures , (vía IGN) De izquierda a derecha: Tom Hopper como Albert Wesker, Chad Rook como Richard Aiken, Hannah John-Kamen como Jill Valentine y Robbie Amell como Chris Redfield. Image : Sony Pictures , (vía IGN) 1 / 2

La película contará con la aparición de algunos de los personajes más conocidos de esta franquicia, incluyendo a los hermanos Chris y Claire Redfield, interpretados por Robbie Amell y Kaya Scodelario respectivamente, Albert Wesker y Leon S. Kennedy, interpretados por Tom Hopper y Avan Jogia, y por supuesto, Jill Valentine, interpretada por la actriz Hannah John-Kamen, entre otros.

En una entrevista con IGN, Roberts comentó que con esta película no solo piensan hacer un reboot sino también regresar a ese terror que caracteriza a los juegos originales, y trabajaron de la mano de Capcom para intentar mantener esa esencia, y para obtener los diseños y planos originales de lugares míticos en la saga, como la mansión Spencer y la estación de policía de Raccon City.

“Quería regresar al horror de Resident Evil. Quería sustos y una atmósfera tenebrosa en lugar de solo acción”, comentó el director. Y entre sus planes también está mostrar el lado mas crudo de los experimentos que se llevaron a cabo en la mansión, incluyendo con víctimas como la conocida Lisa Trevor.

Así luce Lisa Trevor en la película:

Y así luce en el juego:

Roberts, en comentarios a IGN, destacó la importancia de Trevor en su película:

“Lisa Trevor tiene un papel fundamental en la película. Me fascinó este personaje cuando ju gué al remake del primer juego. La encontré perturbadora e inquietante. Cuando estábamos discutiendo cómo darle vida a esta historia, era uno de los elementos que realmente quería destacar con fuerza, ya que ella nunca ha estado en ninguna de las películas de Resident Evil, quería que ella fuera un personaje tridimensional, no solo un espectro espeluznante. Elegimos a Marina Mazepa, que acababa de hacer Malignant para James Wan y realmente trabajó duro para darle vida a este personaje de una manera que creo que a los fanáticos les encantará. Es aterradora pero también trágica. En la película la conectamos con la historia de Claire Redfield, comenzando con el orfanato donde creció Claire”.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City se estrenará el 24 de noviembre en los cines del mundo. [vía IGN]