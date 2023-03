El videojuego Dead by Daylight se convertirá en película

We may earn a commission from links on this page.

Dead by Daylight, el popular juego de terror cooperativo de Behaviour Interactive, tendrá su adaptación en la gran pantalla. Las productoras Atomic Monster (Lights Out, Annabelle) y Blumhouse (Megan, Get Out) serán las encargadas de llevar a buen puerto el proyecto, para el que aun no hay fecha de estreno en el horizonte.

“No podríamos estar más emocionados de trabajar con Jason Blum (CEO de Blumhouse) y James Wan (CEO de Atomic Monster ) , dos gigantes de la industria del cine de terror, para expandir aún más el universo de Dead by Daylight”, dijo Stephen Mulrooney, vicepresid ente ejecutivo de Behavior Interactive. “En Behaviour, nuestro lema es crear juntos momentos únicos y para siempre. Atomic Monster y Blumhouse son los socios ideales para llevar Dead by Daylight a la gran pantalla ”.

Teniendo en cuenta que hemos visto adaptaciones de cosa s como Hundir la flota o Pac-Man, no parece descabellado que se tiren a la piscina con Dead by Daylight. El juego, que salió a la luz en 2016, divide a los jugadores en dos equipos: los supervivientes y los asesinos, que por supuesto están inspirados en clásicos de las películas de terror como Freddy Kreuger, Pinhead o Leatherface.

El mundo del cine siempre anda ávido de historias y, como bien han demostrado recientemente proyectos como Uncharted o The Last of Us, los videojuegos pueden ser todo un filón para los estudios. Pero en un mercado cada vez más saturado con este tipo de adaptaciones, no bastará con la popularidad del videojuego para que la película triunfe en taquilla.