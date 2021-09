Demon Slayer se convirtió en una de las series de anime más exitosas del momento, desde su estreno en el año 2019. Llevamos mucho tiempo esperando por una segunda temporada, pero hay buenas noticias: la nueva temporada llegará este mismo año, junto con una especie de “precuela” de la misma.

Aunque la temporada 2 no aún no ha llegado, los responsables de la serie estrenaron a finales de 2020 una película llamada Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba The Movie: Mugen Train, la cual es, literalmente, la continuación directa de la serie tras los acontecimientos de la primera temporada. Una suerte de evento entre las temporadas 1 y 2 que es necesario ver antes de la segunda temporada.

No obstante, ahora los estudios de Ufotable han decidido editar esa película como una miniserie de 6 episodios que incluirá nuevas escenas y momentos que no se vieron en la película, como los acontecimientos previos a la llegada de Kyojuro Rengoku al tren, y lo que lo llevaron a investigarlo, entre otros, además de una nueva canción para el opening y el ending (créditos iniviales y finales) interpretadas por la exitosa cantante japonesa LiSA.

Esta miniserie, llamada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc se estrenará en Japón el próximo10 de octubre.

La segunda temporada llegará poco después. Su nombre es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (el Arco del distrito del entretenimiento), y en ella veremos a Tanjiro y el resto enfrentarse a Daki, uno de los demonios más poderosos de este universo. En esta temporada tendrá un mayor protagonismo Tengen Uzui, el pilar del sonido.

La temporada 2 se estrenará en Japón el 5 de diciembre y su primer episodio tendrá una duración de 1 hora. Todavía no hay fechas anunciadas para la llegada de esta temporada ni la miniserie del tren en occidente, pero ambas estarán disponibles en Crunchyroll, posiblemente muy cerca a su estreno original en Japón.

Tráiler de la temporada 2 de Demon Slayer

Póster de la miniserie del arco del tren de Demon Slayer

Póster oficial de la temporada 2 de Demon Slayer