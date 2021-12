By

El 3 de diciembre de 1994, se lanzó la primera consola PlayStation en Japón, y los videojuegos no han sido los mismos desde entonces.

Es difícil menospreciar el impacto que tuvo PlayStation. Los gráficos y el sonido eran todos de vanguardia para su época. En comparación con los juegos basados ​​en cartuchos de los competidores de Sony, la PlayStation parecía y se sentía como el futuro.

Pero podría no haber sucedido jamás. Todo podría haber sido diferente para PlayStation. Sony originalmente había unido fuerzas con Nintendo para hacer una consola desarrollada en conjunto que nunca se hizo realidad. La asociación fue un fracaso, y Sony siguió adelante con sus planes de hacer su propia consola de juegos basada en CD para competir con SNES. El gigante de la electrónica con sede en Tokio continuó trabajando en distintos prototipos, incluyendo varios controles de aspecto incómodo, antes de decidirse por el ahora icónico diseño del control DualShock.

En el lanzamiento, la consola fue un gran éxito en Japón. Hubo largas filas para comprarla durante su lanzamiento, y mucho entusiasmo entre los jugadores japoneses. Sony comercializó sus consolas de juegos como dispositivos electrónicos de alta gama, apuntando a jugadores mayores que tal vez habían crecido en la era de la Nintendo Famicom. La PlayStation era genial. Sus gráficos de 32 bits cautivaron a los jugadores acostumbrados a los de 16 bits. La consola era tan impresionante que atrajo la serie Final Fantasy de Square, distanciándola de Nintendo. Los fanáticos también estaban más que felices de seguir su saga favorita. La consola se convertiría en el hogar de una gran cantidad de juegos clásicos, incluyendo el mítico Final Fantasy VII, además de Castlevania: Symphony Of The Night, Resident Evil 2, PaRappa The Rapper, Tomb Raider y Metal Gear Solid, entre muchos otros.



Para el año 2005, Sony ya había distribuido más de 100 millones de PlayStation 1, lo que la convirtió en la primera consola en alcanzar tal hito. “PlayStation” no era solo el nombre de la consola, sino una marca. La PS1 allanó el camino para la PlayStation 2, la consola más vendida de todos los tiempos. Pero sin la PS1, nunca hubiera sucedido. Y todo comenzó hace 27 años.