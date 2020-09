Filed to: the walking dead

Se acerca el fin de una era, o al menos parcialmente. AMC ha anunciado que The Walking Dead llegará a su fin una vez concluya su temporada 11, a finales del año 2022. Sin embargo, esto no será lo último que veamos de la franquicia, dado que han anunciado nuevas series parte de este universo, incluyendo una protagonizada por Daryl y Carol.

La décima temporada de The Walking Dead aún no ha finalizado, e incluso pospuso su próxima tanda de episodios debido a la pandemia en curso. No obstante, sus productores en la cadena de televisión AMC han anunciado que añadirán 6 episodios adicionales a la décima temporada, los cuales se estrenarán en algún momento de 2021. Además, la temporada 11 tendrá un total de 24 episodios, los últimos que veremos de la serie The Walking Dead.

Una de las nueva series se centrará en Daryl Dixon y Carol Peletier , y se estrenará en 2023.

Pero el universo de esta franquicia de zombies está muy lejos de llegar a su fin. AMC anunció dos nuevas series spinoff que llegarán después de finalizar The Walking Dead. Una de ellas se centrará en dos de los personajes más queridos de la serie: Daryl Dixon (interpretado por Norman Reedus) y Carol Peletier (interpretada por Melissa McBride), y se estrenará en 2023. La otra serie será de tipo antológica, cada episodio narrando una historia individual e independiente centrándose en personajes nuevos o conocidos, lo que da a entender que podrían regresar personajes de la serie para contar nuevas historias cortas.

Además de estas dos series, actualmente también está disponible la serie Fear the Walkind Dead y pronto se estrenará otra serie, The Walking Dead: World Beyond, además de la película que continuará la historia de Rick Grimes, el personaje interpretado por Andrew Lincoln, más allá de la serie.

Dicho de otro modo, todavía hay The Walking Dead para rato. [vía io9]