Gears of War, una de las franquicias de juegos más importantes en el portafolio de Xbox y Microsoft, ahora será adaptada tanto como película como serie, de la mano de Netflix.

El lunes 7 de noviembre se cumplen 16 años del lanzamiento original de Gears of War y el nacimiento de esta franquicia. Los estudios de The Coalition, actuales responsables de la saga de videojuegos, han elegido esta fecha para, junto a Netflix, anunciar el desarrollo tanto de una película live action basada en Gears of War, como de una serie animada dirigida a un público adulto. Netflix incluso menciona que las puertas están abiertas para crear aún más historias que se desarrollan en este universo.

La saga de Gears of War, protagonizada por Marcus Fenix, un soldado que junto a su equipo intentarán derrotar a las criaturas llamadas Locust, quienes amenazan la existencia de la humanidad. La saga fue creada por el desarrollador de juegos Cliff Bleszinski en los estudios de Epic Games, pero desde 2014 el estudio de The Coalition (antes conocido como Microsoft Studios Vancouver), parte de Microsoft, es el encargado de la franquicia. E n el pasado, los estudios de New Line Cinema y Universal tení an planes de crear una película de Gears of War, pero esos planes nunca se materializaron.

Se desconoce cuándo se estrenará la película o la serie de Gears of War, o qué historias desarrollarán en este formato, por lo que tendremos que esperar para saber más acerca de estos proyectos, un nuevo intento de llevar un mundo de videojuegos a otros medios.