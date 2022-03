Samsung lleva años sacando las mejores tablets Android del mercado. Así de simple. Llevan un hardware puntero, un software cada vez más pulido y una pantalla que es una delicia. ¿Pero qué puede ofrecerte una tablet que no tenga ya tu teléfono móvil? ¿Merece la pena dejarte 1000 euros (o más) en la Galaxy Tab S8 Plus? ¿Hay alternativas mejores dentro del catálogo de la propia Samsung? Si eres de los que cree que una tablet aun tiene cabida en su día a día, sigue leyendo.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus Samsung Galaxy Tab S8 Plus qué es El modelo intermedio de la familia de tablets premium de Samsung. precio 949 euros (128 GB, 8 RAM) nos gusta Una pantalla AMOLED brutal, especificaciones top, ligera, viene con S-Pen. no nos gusta No es barata, si quieres la funda con teclado tendrás que dejarte aun más dinero , no incluye cargador

Hardware y diseño

Lo primero que sorprende cuando cogemos la tablet es su ligereza. Pese a que la Tab S8 Plus cuenta con una generosa pantalla de 12,4 pulgadas, tan solo pesa 567 gramos. Y hay una cosa incluso mejor: solo tiene 5,7 milímetros de grosor. Me parece fundamental para una tablet que nos permita disfrutar de una gran pantalla pero sin que se convierta en un “ladrillo” que no podamos llevar con nosotros a todos lados. Si la portabilidad es algo que te preocupa, puedes hacer tu primer check con la S8 Plus.

El cuerpo de aluminio de la tablet tiene un look y un tacto completamente premium, aunque te aviso, la parte mate trasera se ensuciará con solo mirarla. Y la verdad, si hay un elemento realmente premium en esta tablet, es su pantalla.

Da igual que Samsung lleve años fabricando paneles estupendos para sus teléfonos y sus tablets, que yo me quedo embobado cada vez que tengo uno delante. En términos de color y definición, verás que su panel AMOLED (1752 x 2800p) no tiene rival, o por lo menos, no en Android). Y por si esto te pareciese poco, que sepas que también cuenta con una tasa de refresco de 120Hz y con un estupendo sensor de huellas bajo la pantalla.

A nivel de especificaciones no es que se le pueden poner grandes pegas a la Tab S8 Plus. Esta tablet viene con el mejor procesador de Qualcomm —un Snapdragon 8 Gen 1—, 8GB de RAM y una batería de 10090 mAh. No es la mejor configuración que ofrece Samsung (para eso tenemos que dar ya el salto al modelo Ultra, que podemos equipar hasta con 16 GB de RAM), pero con esto tendremos más que suficiente para lidiar con varias aplicaciones al mismo tiempo.



En pocos análisis suelo hacer hincapié en el aspecto del sonido (seamos realistas, hay muchas otras cosas más importantes de las que hablar), pero la Tab S8 Plus merece que hagamos una excepción. La tablet cuenta con cuatro altavoces firmados por AKG que nos devuelven un sonido tan bueno como poco habitual en un dispositivo de este tipo. Si eres de los que busca una experiencia audiovisual completa, estás de enhorabuena.

Por último, verás que en la parte trasera hay una franja negra debajo del módulo de cámara. Es ahí donde se coloca (y se carga) el famoso S Pen de Samsung. El S Pen en sí mismo no tiene ningún cambio físico aparente frente al modelo que vimos el año pasado en la Tab S7+, pero la procesión va por dentro. Samsung ha conseguido reducir la latencia de 9 milisegundos a 2,8. Quizás no parezca gran cosa sobre el papel, pero se nota, y hace que manejarse con este stylus sea una gozada.

Su uso

Quizás la primera pregunta que te hagas es si esta tablet es capaz de sustituir o no a un portátil. Al fin y al cabo, la Tab S8 Plus cuesta más que unos cuántos que se me vienen a la cabez. Y la respuesta es... complicada. A nivel de usabilidad, Android sigue dando pasitos para delante con cada nueva iteración. El diablo está en los detalles, dicen. Y es justo en estos detalles donde de verdad se nota que Samsung ha ido puliendo sus capas de personalización para exprimir las posibilidades de la tablet.

Para empezar, usar la multitarea es más cómodo que nunca. Puedes guardar tus configuraciones favoritas con solo un par de toques, y ahora redimensionar las ventanas ya no es un castigo lleno de bugs y saltos raros como sucedía antes.

También ha mejorado notablemente Samsung DeX, el modo personalizado que imita el sistema de ventanas y menús de un PC clásico. Si de verdad quieres utilizar la Tab S8 Plus como si fuese un ordenador, ahora lo tendrás más fácil que nunca. De hecho, la propia tablet te preguntará automáticamente si quieres activar el modo DeX en cuando detecte que le has conectado una funda con teclado. Pero lo mejor de todo es que cualquier periférico que conectes funcionará a la perfección.

Eso sí, para poder utilizar esta tablet como un portátil necesitarás una funda con teclado, y eso implica un desembolso extra de 159,99 euros. Sobra decir que, si comparamos las especificaciones de la Tab S8 Plus con cualquier portátil de 1100 euros, la tablet va a salir perdiendo siempre, o al menos en especificaciones. Sin embargo, esto no creo que sea algo realmente preocupante.

Para cualquier tarea ofimática va sobrada, por mucha multitarea y aplicación que le metas al mismo tiempo. Además, cuentas con todas las funciones extra que garantiza el S Pen, como la posibilidad de tomar notas manuscritas, sacar GIFs o capturas de parte de la pantalla, o traducir fragmentos de texto a otros idiomas. Su batería te dará para unas 10-12 horas de uso, dependiendo un poco del brillo y de las funciones y periféricos que tengas conectados.

La tablet puede desdoblarse como una herramienta útil en labores de diseño. Usar Lightroom para editar imágenes sobre la marcha desde cualquier lugar puede ser algo la mar de útil para los fotógrafos, y hasta puedes utilizarla desde casa como si de una tableta Wacom se tratase (aquí te explicamos cómo) con la que podrías sacar el máximo partido a tus herramientas de diseño 3D o edición. Demonios, hasta puedes utilizarlo como un segundo monitor con tan solo conectar un cable.

Quizás no puedas jugar con ella a todos los juegos que te gustaría —y menos con los gráficos a todo trapo— como te sucedería en un ordenador de este presupuesto, pero abrir la aplicación de Game Pass, conectar un mando y poder jugar en esa estupenda pantalla desde cualquier lado donde haya una conexión wifi decente, me parece sencillamente increíble.

¿Merece la pena?

Pues básicamente, todo se reduce al hecho de si vas a aprovechar o no la polivalencia de la Tab S8 Plus. Si tu plan es ponerte en Netflix Pasión de Gavilanes los domingos o consultar los periódicos de la mañana, posiblemente puedas conformarte con alguna tablet más modesta. Algo similar te digo si lo que buscas es un dispositivo para trabajar únicamente. Por este precio (e incluso menos), podrás encontrar portátiles o convertibles bastante ligeros y que te durarán algunos años más.

Pero si sabes apreciar su excelente pantalla, buscas un dispositivo portátil con el que puedas trabajar ocasionalmente o si disfrutas dibujando y haciendo tareas de diseño, la Tab S8 Plus puede tener la mezcla perfecta que estabas buscando.