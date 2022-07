No es la primera vez que Sony se adentra en el extraño y misterioso mundo de los periféricos para videojuegos, pero esta vez es algo más que un dispositivo suelto. La japonesa ha lanzado toda una nueva familia de dispositivos llamada Inzone. En Gizmodo hemos probado sus mejores auriculares, los Inzone H9.



¿Por qué crear una nueva marca llamada Inzone en lugar de confiar en una marca ya asentada y archiconocida como PlayStation de la que casualmente eres propietario? No se la respuesta, pero sospecho que Sony quiere una marca que no se asocie inmediatamente con PlayStation para acercarse con ella a los jugadores de PC. Lo irónico de esto es que los Inzone H9 gritan “¡PlayStation!” muy fuerte nada más sacarlos de la caja. Su diseño limpio y en blanco mate no es que esté inspirado en la PS5. Es que va completamente a juego con la consola de Sony. Solo le falta el “gotelé” con los símbolos de la Play. Tiene sentido teniendo en cuenta que los auriculares son compatibles tanto con PC como con PS5, pero no se si el estilo es muy cercano a lo que se considera normal en los PC de gaming a menos que tengas un Alienware Aurora o alguna otra CPU estilosa en blanco.

Pero me estoy diluyendo. Vayamos al hardware. Los Inzone H9 son grandes y su micrófono no es extraíble, lo que probablemente los confina a la mesa del PC a menos que seas atrevido vistiendo. Su estilo, sin embargo, me parece una preciosidad. No hay LEDs RGB aquí, solo dos anillos de luz en la zona de anclaje de la diadema que se iluminan en blanco si están conectados por señal de radio de 2.4Ghz, o en azul si nos conectamos por Bluetooth.



Desde el punto de vista de la ergonomía, los H9 se cuentan entre los mejores auriculares que he probado. Sus suaves almohadillas de piel sintética cubren completamente las orejas sin apretar ni siquiera llevando gafas . De hecho los he llevado durante horas sin notar la más mínima molestia salvo un poco de calor bastante entendible .

Todos los controles son físicos, con una rueda de volumen que sobresale para encontrarla con facilidad, y botones de encendido, Bluetooth, ANC/Transparencia y un botón para seleccionar entre sonido del juego o de aplicaciones de chat. Desde el punto de vista de fabricación , los H9 son todo lo que puedes esperar de unos auriculares de alta gama y más. En ese sentido, So ny ha dado con un diseño icónico y funcional que podría mantener durante años si quisiera.

Sony Inzone H9 (WH-G900N)

¿Qué son? Los auriculares tope de gama de la nueva familia Sony Inzone de productos para gaming.
Precio 299 dólares / euros
Nos gusta El diseño, la facilidad de uso, la cancelación de ruido y el sonido posicional.
No nos gusta El micrófono no suena bien y debería ser extraíble. La app necesita más opciones y una manera decente de medir la batería.

Los H9 no han llegado solos. En realidad son el modelo más potente de tres: Inzone H9, Inzone H7 e Inzone H3. Distinguirlos es bastante. El H9 que probamos aquí es el único inalámbrico y con cancelación de ruido activa. El H7 mantiene la doble conectividad 2.4Ghz (mediante receptor USB) y Bluetooth, pero no tiene ANC y su batería dura un poco más (40 horas en lugar de 32). Finalmente, el Inzone H3 tiene un diseño algo más convencional y solo se conecta por cable. Los precios de los tres dispositivos son 299, 229 y 100 dólares / euros .



Curiosamente, los tres tienen la misma calidad de sonido. Eso es al menos lo que asegura nuestra compañera de Gizmodo Michele Ehrhardt, que tuvo la oportunidad de probar los tres en el evento de presentación en Estados Unidos. ¿Y qué tal es ese sonido? Pues cercano al de auriculares como los fantásticos WH-1000XM5. Aunque Inzone sea una marca orientada al gaming, Sony tiene todo un departamento de audio de alta gama dedicado a fabricar auriculares. Estaba cantado que iban a aprovecharlo. Mi sensación, de nuevo, es que el sonido de los H9 es bueno, pero no tan bueno ni de lejos como el de los XM5, sobre todo si los usamos para escuchar música.



Cancelación de ruido y sonido posicional

Sin embargo, los Inzone H90 tienen algo que sí han heredado de sus primos de gama alta para música: una cancelación de ruido espectacular. Esta es una función relativamente rara en auriculares para gaming, y Sony sencillamente la borda. Se activa desde el software Inzone Hub que viene con los auriculares y podemos elegir si queremos que se active automáticamente al encender los auriculares o no. Un botón en el auricular izquierdo permite alternar entre ANC y modo transparencia.

Las enormes cúpulas de los H9 ya cubren completamente la oreja y aíslan mucho del exterior, pero aún sigue escuchándose un poco del ruido de fondo. En cambio, cuando activas la ANC... el nirvana. El modo transparencia también es muy bueno y nos hace llegar los sonidos del exterior de manera potente y clara en caso que esteremos esperando algún paquete o necesitemos escuchar lo que nos dicen en casa.

La cancelación de ruido marida especialmente bien con otra función que Sony ha introducido en esta gama Inzone: el sonido espacial. Se trata de una tecnología que emula sonido posicional 7.1 virtualmente. Su funcionamiento es muy similar al de la plataforma SXFI de Creative . Te fotografías las orejas con ayuda de una aplicación específica para el móvil y Sony crea un perfil de sonido posicional adaptado a la forma de tus pabellones auditivos.



El sonido posicional, unido a la cancelación de ruido se traducen en una inmersión fantástica a la hora de jugar, que es para lo que estos auriculares fueron creados al fin y al cabo. La sensación de tridimensionalidad del sonido (probada en juegos de estrategia como Starcraft II o en Doom Eternal) es lo bastante buena como para que realmente merezca la pena activarla. No se si es de excesiva ayuda durante el juego (no es tan precisa), pero le da una personalidad al audio que de otra manera no tiene.

El micrófono...

Llegados a este punto toca hablar del que, a mi juicio, es el peor apartado de los Inzone H9, y es un apartado problemático porque se trata... del micrófono. Cuando leí el análisis que hizo Ehrhardt de los H9 no me podía creer que el micrófono de unos auriculares de 300 dólares pudiera ser tan problemático, pero tras hacer las pruebas yo mismo debo rendirme a la evidencia. Para empezar hace eco, mucho eco , algo que, en una habitación pequeña y atestada de cosas no debería ocurrir. Para continuar, no tiene un volumen muy elevado. Esto es algo que se soluciona... ¡duh! subiendo el volumen de la aplicación que estés usando, pero incluso poniéndolo a tope no es que se escuche muy bien.

La peor parte del micrófono es que lo capta todo, no solo la voz. Capta el golpeteo del teclado, tu respiración, cualquier ruido que haya en la habitación. Si te rascas muy fuerte también lo captará. Su sensibilidad es excesiva y puede resultar una molestia para tus compañeros de juego o de conversación. De hecho, estuve probándolo en Discord (aplicación para la que está especialmente certificado) y la queja era que se me oía poco a mi, pero muy bien cualquier otro ruido.



No estoy seguro de por qué pasa esto. No tengo claro si es que los ingenieros del departamento de audio de Sony han instalado un micrófono de mala calidad. Me extrañaría que fuera así , sobre todo teniendo en cuenta que los micrófonos para llamadas de otros auriculares de la marca funcionan perfectamente. Quizá sea una cuestión de que está mal calibrado, que es algo que quizá se podría solucionar mediante software. Sea como sea, el micrófono es lo bastante problemático como para que no quiera usarlo en llamadas importantes, y eso es una pena en unos auriculares que, por el precio, deberían ser todoterreno y no solo para ser usados en partidas a un solo jugador.

Inzone Hub

En el PC, toda la configuración de los nuevos H9 se realiza mediante una nueva aplicación dedicada llamada Inzone Hub. Es necesario instalarla porque es la que permite no solo ajustar la ecualización de audio a nuestro gusto, sino también configurar funciones muy relacionadas con los juegos como crear diferentes perfiles o activar y desactivar el sonido espacial.

Mis sentimientos con Inzone Hub son encontrados. Por una parte es una aplicación limpia, bonita y ordenada. Todo lo que hace lo hace bien. Por el otro, se nota escasa en opciones. Los perfiles de ecualización, por ejemplo, se limitan a tres (plano, incremento de graves, música/vídeo y personalizado). Echo en falta, por ejemplo, perfiles específicos para determinados juegos o tipos de juegos (primera persona, estrategia, rol, tercera persona...). Se puede personalizar sí, pero tener que hacerlo para cada juego es un trabajo que podría evitarse.



La buena noticia es que cualquier carencia a nivel de software puede solucionarse con solo un parche. Probablemente hasta se pueda afinar el micrófono para que se centre en la voz en lugar de en el teclado. Es solo cuestión de algoritmos, e Inzone Hub tiene muchísimo potencial si Sony le pone cariño.

Bateria y conexiones

La batería dura, según Sony, 32 horas. Este tiempo depende un poco de cómo configures el apagado automático y el apagado de las luces, pero creo que es acertado. Digo creo porque ni los auriculares ni la aplicación son muy explicativos al respecto. Inzone Hub solo muestra un icono de batería con la energía que se supone que nos queda, pero el icono solo tiene cuatro pasos, así que es difícil saber si estamos en el último porque nos queda un 7% o un 25%. Un icono de batería con el porcentaje exacto sería mucho más ú til.

Las conexiones son uno de los puntos fuertes de los H9. Cómo comentábamos arriba e pueden conectar a la vez mediante el receptor USB que traen, o mediante Bluetooth, pero es que además se pueden tener ambas conexiones activas a la vez. Eso permite, por ejemplo, estar jugando en el PC y al mismo tiempo estar al tanto de las notificaciones que nos entran por el teléfono. En teoría se puede hacer esto mismo con la PS5 (el receptor tiene un botón para seleccionar si lo conectamos al PC o a la nueva consola de Sony), pero no tengo PS5 con el que probarlo, así que no puedo comentar nada al respecto.



En resumen

Se nota que Sony sabe mucho de auriculares, pero no tanto de periféricos de gaming. El resultado son unos audífonos comodísimos y con un sonido excelente si lo que buscas es aislarte durante horas viciando a Elden Ring o a cualquier otro juego en el que no haya que conversar mucho. Sin embargo, si eres de los que juegan a títulos online multijugador que requieren chat de voz como Overwatch, Fortnite, o League of Legends, el micrófono de los H9 probablemente no es lo que buscas.

Lo mismo aplica si buscas unos auriculares de gaming que puedas usar por la calle (sin que la gente te señale) o para llamadas de trabajo. En esos dos casos hay modelos mejores y más afinados para el entorno PC. De todos modos, la nueva serie Inzone es un excelente primer paso en el segmento de periféricos para juegos. Si Sony quiere seguir profundizando en ese mercado (y hasta ahora todo indica que sí) solo tiene que afinar algunos detalles para poder medirse cara a cara con marcas veteranas en este mundillo como Razer, Beyerdynamic, Corsair o Creative.