Los reguladores de la UE enviaron cartas a Meta, TikTok y X/Twitter el jueves, dando a las plataformas 24 horas para abordar la desinformación y otros temas. contenido ilegal” relacionado con la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, es difícil decir exactamente qué está sucediendo en estas plataformas, especialmente cuando se trata de al interminable pergamino algorítmicamente definido de TikTok. En marcado contraste con las quejas de la UE hay un nuevo estudio que llega a ser completamente conclusión diferente: para empezar, apenas hay contenido de noticias en TikTok, y el algoritmo evita las escasas noticias que tiene para ofrecer.

Casi inmediatamente después Ataques de Hamás en Israel Durante el fin de semana, X, al menos, fue objetivamenteinundado de mentiras sobre la guerra. El ejército de usuarios con la marca azul publicó vídeos de viejos conflictos, materiales de otras partes del mundo, e incluso clips de videojuegos que se hacen pasar por cobertura de primera mano de las calles de Gaza; todo ello promocionado gracias al impulso algorítmico que viene con un cuenta verificada. Los reguladores europeos respondieron rápidamente. El Comisario de la UE, Thierry Breton le envió a Elon Musk una carta, acusando a la empresa de violar la Ley de Servicios Digitales y exigiendo acción en el día de un día.

Advertisement

Un día después, Breton envió cartas similares a Meta y TikTok. “TikTok tiene la obligación particular de proteger a niños y adolescentes de contenidos violentos. y propaganda terrorista, así como desafíos de muerte y contenido potencialmente mortal”, dijo Breton en un publicación en redes sociales sobre la carta.

Advertisement

TikTok reconoce una chispa de contenido peligroso o al menos inútil en su plataforma y ha reforzado recursos para combatir la violencia. contenido odioso o engañoso, dijo un portavoz. La compañía afirma que tiene su propio ejército de 40.000 “profesionales de seguridad” que revisan el contenido en TikTok y se asocia con la Red Internacional de Verificación de Fact para combatir afirmaciones falsas.



Advertisement

La desinformación florece en las redes sociales y TikTok no es una excepción, pero la naturaleza y el alcance del problema son difíciles de medir. un ejemplo es la luz entre las acusaciones de Breton y un nuevo estudio publicado en la revista New Media & Society. El estudio encontró que el algoritmo de TikTok es sorprendentemente reacio a ofrecer contenido de noticias. “Encontramos que casi No hay evidencia de exposición proactiva a las noticias por parte de TikTok”, dijeron los investigadores.

Entre otros métodos, el estudio documentó las cuentas que TikTok recomienda a nuevos usuarios. Los investigadores también reunieron un equipo de 60 usuarios de TikTok robots que están entrenados para ver u omitir videos en función de si su contenido se cruza con titulares del New York Times. Los resultados fueron asombroso. De 6,568 videos, sólo 6 calificaron como noticias bajo los parámetros del estudio. Y de 10,000 cuentas recomendadas, solo el 18% estaban relacionados con contenido de noticias.

Advertisement

En comparación, los investigadores hicieron que los robots demostraran interés en el fútbol utilizando el mismo método y descubrieron que las recomendaciones estaban relacionadas con el fútbol en un 88%. de la época.

Hay muchas explicaciones posibles. Los investigadores notaron que podría ser que los editores de noticias no hayan adoptado la plataforma, por lo que no hay suficiente contenido de noticias para saturar el feed. También es posible, según el estudio, que el algoritmo no reconozca las “noticias” como un tema coherente de interés para los usuarios, por lo que los intentos de los robots de demostrar su interés en las noticias podrían haber estado condenados desde el principio.



Advertisement

La discrepancia también podría reducirse a las definiciones, según Nicholas Diakopoulos, profesor de la Universidad Northwestern y uno de los autores del estudio. Nuestra definición de noticia medida puede diferir de la cantidad de gente común que puede definir ‘noticia’”, dijo Diakopoulos a Gizmodo por correo electrónico. Comisionado de la UE Breton no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Por su parte, TikTok dijo que su “página para ti”, el feed principal de la aplicación, está adaptada a los usuarios individuales y trata las noticias igual que cualquier otro contenido, según un portavoz de la empresa. El portavoz citó organizaciones de noticias verificadas que tienen cientos de miles o incluso millones de seguidores, incluidos NPR, el Wall Street Journal y USA Today.



Advertisement

Aún así, el estudio es sorprendente dado el hecho de que un tercio de los usuarios adultos de TikTok en los últimos años Encuesta del Centro de Investigación Pew dijeron que reciben noticias regularmente en TikTok. Y aparte de las encuestas, TikTok tiene una reputación por desinformación sobre una variedad de temas, noticias incluido.



El verdadero problema se reduce a lo difícil que es obtener una imagen clara de una plataforma adaptada algorítmicamente con millones o incluso miles de millones de usuarios. En el pasado, las empresas de redes sociales ofrecían a los investigadores acceso gratuito a sus plataformas de estudio (con ciertas restricciones). También hemos aprendido mucho sobre Facebook y Twitter de filtraciones y procedimientos legales, mientras los científicos de datos tanteaban en la oscuridad y progresaron en métodos para evaluar esas plataformas. Eso está comenzando a cambiar. Elon Musk revocó esos privilegios en X, y TikTok solo concede a un número limitado de investigadores aprobados acceso para examinar sus datos internos.

Advertisement

Los gigantes de las redes sociales están rechazando las demandas de la UE. “Xis evalúa y aborda de manera proporcional y efectiva el contenido identificado como falso y manipulado durante esta crisis en constante evolución y cambio”, dijo Linda Yaccarino, CEO de X, en un carta a bretón, publicado en X el jueves.

El meta portavoz Ben Walters compartió una publicación de blog con Gizmodo en respuesta a preguntas, detallando la respuesta de la compañía al conflicto Israel-Hamas. Meta dijo que eliminó 795.000 piezas de “inquietantes” contenido en los días posteriores a los ataques del 7 de octubre, por ejemplo,

Advertisement

En muchos aspectos, los reguladores quedan a merced de las empresas tecnológicas, confiando en gran parte en sus esfuerzos autoinformados para frenar Problemas como desinformación o actividad ilegal coordinada, con pocos métodos confiables para verificar las afirmaciones de la industria. ¿Existe algún problema de desinformación en TikTok? Absolutamente . Pero si no trabajas en la empresa, la única manera de comprender los verdaderos contornos del problema es una mirada retrospectiva, mucho después de que el contenido se haya extendido y enconado entre los usuarios de la aplicación.