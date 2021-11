By

Zoom se convirtió en una de las herramientas más utilizadas y populares durante los últimos casi 2 años, que en medio de una pandemia incontables personas en todo el mundo tuvieron que modificar la forma en la que trabajaban o estudiaban. Zoom tiene una versión completamente gratuita, aunque limitada en algunos sentidos, pero ahora también están experimentando con mostrar anuncios publicitarios.

Se trata de una prueba limitada a solo algunos usuarios en algunos países, al menos por ahora, aunque la compañía no ha especificado exactamente en qué territorios están implementando los anuncios. La publicidad no aparece durante las llamadas o conferencias grupales, sino en una página del navegador de Zoom que aparece después de finalizar la llamada. Dicho de otro modo, no hay riesgo de que en medio de una clase con un profesor o una llamada de trabajo te muestren un anuncio de aspiradoras ni nada por el estilo.

Además, Zoom asegura que mantienen la privacidad de los usuarios y por lo tanto no usan ni usarán el contenido compartido durante las llamadas o mensajes para determinar sus intereses y así cuales anuncios mostrarles.

Hasta ahora la versión gratuita de Zoom funciona del mismo modo que la versión de pago e incluso cuenta con cifrado end-to-end. La diferencia es que la versión gratuita está limitada con, por ejemplo, llamadas grupales de máximo 40 minutos (en la versión de pago la duración es ilimitada). Ahora, los anuncios “son un cambio que ayuda a asegurarnos de que nuestros usuarios de la versión básica gratuita continúen conectando con amigos, familiares y colegas de trabajo con la misma plataforma robusta que siempre hemos ofrecido”, aseguró Janine Pelosi, directora de marketing de Zoom, en el comunicado de la compañía. [Zoom vía Verge]