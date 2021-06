El buque Ever Given por fin desbloqueó el Canal de Suez el 29 de marzo de 2021 en Suez, Egipto. Foto : Mahmoud Khaled/Getty Image ( Getty Images )

¿Recuerdas el Ever Given? ¿Cómo podrías olvidarlo? Es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo y todavía está en el Gran Lago Amargo después de pasar seis días atascado en el Canal de Suez, Egipto, el pasado mes de marzo. Ahora sabemos cómo se atascó, al menos, según las autoridades egipcias.

El lunes, la Autoridad del Canal de Suez (SCA) publicó parcialmente su versión de los hechos que, como era de esperar, colocó el 100% de la culpa en los hombros del capitán del Ever Given. Según el Wall Street Journal:

Los funcionarios egipcios hicieron sus acusaciones más específicas contra el capitán de un buque portacontenedores que bloqueó el Canal de Suez durante casi una semana en marzo, acusando al capitán de perder el control del Ever Given y golpear la orilla de la vía fluvial vital. El barco viró de izquierda a derecha antes de quedarse atascado en la orilla del canal, dijo Sayed Sheisha, investigador principal de la Autoridad del Canal de Suez. “El capitán emitió ocho comandos en 12 minutos mientras intentaba volver a alinear la nave”. [...] El investigador dijo que el barco se estaba desviando hacia la derecha cuando entró en el canal y que el capitán trató de llevar el barco de regreso al centro. También dijo que el capitán aceleró cuando la respuesta del barco fue demasiado lenta. En cambio, el barco viró hacia la izquierda y después nuevamente hacia la derecha antes de estrellarse contra la orilla del canal, dijo Sheisha.

Vale la pena señalar que lo mejor para estas autoridades, la SCA, es culpar completamente a la tripulación del Ever Given. Hay mucho dinero en juego sobre quién tiene la culpa. La SCA retiene el Ever Given y sus 750 millones de dólares en carga más los 18 miembros restantes de la tripulación como garantía hasta que las compañías de seguros del barco paguen una multa de 550 millones de dólares. Eso es la mitad de lo que Egipto exigía originalmente.

Si bien los propietarios japoneses del barco, Shoei Kisen Kaisha Ltd., y sus operadores alemanes Bernhard Schulte Shipmanagement Ltd., no pudieron ser contactados para hacer comentarios, un abogado de Shoei Kisen Kaisha previamente culpó a una tormenta de viento masiva por el accidente. En su opinión, nunca se debería haber permitido al barco entrar en el Canal durante tormentas de arena tan intensas. La semana pasada, el Tribunal Económico de Ismailia escuchó grabaciones de la tripulación del Ever Given discutiendo con los pilotos de la Autoridad del Canal de Suez (SCA) sobre si el barco podría pasar o no. Además, dos pilotos de la SCA estaban a bordo cuando el Ever Given encalló. La SCA, sin embargo, dice que el capitán del barco es quien finalmente toma la decisión sobre lo que sucede en el barco.

Al menos un barco pospuso su paso por el canal ese día y otros puertos cercanos cerraron, aunque otros barcos lo lograron sin problemas por sí mismos o con la ayuda de un remolcador, antes de que el Ever Given bloqueara el canal. En una historia publicada un día antes de que las tripulaciones liberaran al Ever Given, Bloomberg informó que las compañías navieras utilizan solo a los capitanes más experimentados para navegar por el canal. Incluso la SCA inicialmente culpó al viento y la poca visibilidad de la tormenta de arena:

“Te esperan algunos paseos complicados”, dijo Andrew Kinsey, un excapitán que ha navegado un buque de carga de 300 metros a través del Suez y ahora es un consultor experto de riesgos marinos en Allianz Global Corporate & Specialty. “Es un canal tan pequeño, los vientos son muy fuertes, y tienes un margen de error muy pequeño y grandes consecuencias si ocurren errores”. [...] La Autoridad del Canal de Suez dijo que la falta de visibilidad en condiciones climáticas adversas hizo que el barco perdiera el control y se desviara. No han comentado más. Evergreen Line, con sede en Taiwán, el fletador por tiempo del buque, dijo por correo electrónico que el Ever Given “fue a tierra accidentalmente después de desviarse de su curso debido a la sospecha de un fuerte viento repentino”. El administrador del barco, Bernhard Schulte Shipmanagement, dijo que las investigaciones iniciales sugieren que el accidente se debió al viento. Se está llevando a cabo una extensa investigación que involucra a múltiples agencias y partes. Incluirá entrevistas con los pilotos a bordo y todo el personal del puente y otros miembros de la tripulación, dijo un portavoz de la compañía.

El Ever Given por fin fue liberado después de pasar seis días alojado en el canal. Algunos trabajaron las 24 horas del día en el esfuerzo masivo y una persona murió cuando un bote de salvamento volcó, según Associated Press. El caso aún está en curso y la corte no volverá a reunirse hasta el 20 de junio, dejando a los 18 miembros de la tripulación y unos 18.000 contenedores de envío en el limbo por un tiempo más.