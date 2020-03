Microsoft publica un útil mapa interactivo para seguir los casos de Coronavirus por todo el mundo en tiempo real

Filed to:

Filed to: coronavirus

Captura de pantalla : Bing

Si eres de las muchas personas que anda ahora mismo consultando los casos de Coronavirus en diferentes países, este mapa te será de mucha utilidad. Lo acaba de poner en marcha Microsoft desde su portal de búsquedas, y ofrece un vistazo rapidísimo y muy claro de los datos oficiales de cada país sobre la enfermedad.



En Gizmodo en Español hemos podido comprobar que los datos de este nuevo mapa no se actualizan tan rápido como los de los organismos oficiales de ca da país. En Alemania, por ejemplo, los datos del Instituto Robert Koch (El equivalente al CDC en ese paí s) van un poquito por delante de los datos que ofrece Bing. Las cifras de páginas como Worl d of Meters también están un poco mejor actualizadas, pero en una tabla, no en un mapa tan claro .

Advertisement

Con esto lo que quiero decir es que los datos de Bing probablemente no sirvan para un informe exhaustivo sobre el COVID-19, pero se actualizan lo bastante rápido como para que cualquier ciudadano de a pie esté bien informado sobre la evolución de esta pandemia sin tener que salir de la misma página web. Además tiene la ventaja de funcionar muy bien también desde dispositivos móviles. [Bing vía Mashable]