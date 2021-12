LG está teniendo un CES 2022 la mar de ajetreado, y eso que la gigantesca feria tecnológica ni siquiera ha dado comienzo . La compañía ya mostró dos extraños prototipos OLED y otros dos televisores bastante peculiares, pero hoy ha realizado su anuncio más significativo hasta la fecha con sus nuevas pantallas OLED EX .

La tecnología OLED EX (la E es de “ Evolución” y la X de “ eX periencia” ) promete aumentar el brillo máximo de los paneles , mejorar la calidad de la imagen y permitir marcos más pequeños. La tecnología de base — millones de píxeles individuales con iluminación propia— no ha cambiado, pero el uso de un isótopo llamado deuterio combinado con el procesamiento algorítmico de imágenes puede aumentar el brillo hasta en un 30% en comparación con las pantallas OLED convencionales, afirman desde LG.

Por aburrido que parezca , la ciencia detrás de esto es realmente fascinante. LG encontró una forma de extraer deuterio, un isótopo bastante escaso (hay un átomo de deuterio en 6.000 átomos de hidrógeno) que es dos veces más pesado que el hidrógeno del agua, y después lo aplicó a los elementos OLED de sus televisores . LG dice que los compuestos de deuterio estabilizado permiten que la pantalla emita una luz más brillante al mismo tiempo que mejora la eficiencia con el tiempo.

También hay otro cambio importante: LG utilizará un algoritmo de aprendizaje automático “personalizado” que predice el uso de cada diodo emisor de luz (en televisores de hasta 8K) en función de t us hábitos de visualización, “controlando la entrada de energía de la pantalla con una mayor precisión para expresar los detalles y colores del contenido de ví deo que se está reproduciendo” .

La calidad de imagen no es la única mejora que viene con los televisores OLED EX; LG dice que la nueva tecnología de pantalla le permite reducir en 2 milímetros el grosor de los marcos de un televisor de 65 pulgadas (de 6 a 4 mm) . Puede que no parezca mucho , pero cuando estamos hablando en estas escalas , incluso una reducción de este calibre marca la diferencia.

Quizás lo mejor del anuncio de LG es que esta nueva tecnología de pantalla llegará a la gran mayoría de televisores OLED . LG no dijo cuándo lanzaría los primeros productos OLED EX, pero por lo que parece, podría ser a mediados de 2022.

Todavía no he visto esta última versión de OLED en persona, y dado que no asistiremos al CES de este año , podría tardar en hacerlo, pero la promesa de un televisor capaz de compensar una de las pocas carencias de la tecnología OLED ( el brillo) , ya me consigue dejar con los dientes largos .