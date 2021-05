Imagen : Disney / Lucasfilm.

The Bad Batch es la nueva serie de Star Wars, y en su primer episodio ya nos ha dado un gran adelanto de lo que se viene: no solo una continuación a los acontecimientos de La venganza de los Sith y La guerra de los clones, sino mucha más información y contexto sobre este universo.



Y eso es una gran noticia. Las series de Star Wars, tanto en animación como en live action (es decir, en The Mandalorian), han servid o para contarnos aún más de ese universo que hemos conocido a lo largo de 9 películas principales y 2 spin–offs. Si bien los cómics y novelas han servido para rellenar agujeros de datos, es en las series donde hemos conocido a algunos de los personajes más memorables de este universo.

Me refiero a Ahsoka, e incluso al mismo Maul, que aunque lo vimos por primera vez en una película, no lo conocimos realmente sino fue en las series animadas. Pero hay otro grupo de personajes muy importantes de los que sabemos muy poco, los clones. O más bien, no sabemos qué sucedió con ellos tras el final de la guerra, durante esos primeros días de el Imperio galáctico.

¿Quién es Omega? Imagen : Disney / Lucasfilm.

Y justo ahí es donde comienza The Bad Batch. La nueva serie animada se centra en la historia de un grupo de 5 clones modificados genéticamente, incluso considerados defectuosos. Y justamente por ese motivo es que no formaron parte de la infame Orden 66. Aquella orden que dio Palpatine para asesinar a todos los Jedi en la galaxia. Pero esa decisión, o más bien, esa percepción de lo que está pasando a su alrededor, con sus hermanos, traerá consecuencias.



A continuación encontrarás spoilers del primer episodio de The Bad Batch. Lee bajo tu propio riesgo.

Imagen : Disney / Lucasfilm.

Son esas consecuencias las que estamos conociendo en la serie. Tras un primer episodio de 70 minutos lleno de acción, y en el que vimos el regreso de algunos personajes memorables y muy importantes (como el entonces Almirante Tarkin y un joven Saw Gerrera), la serie nos pone en los zapatos de estos clones durante la muerte de la República y el nacimiento del Senado. Palpatine ahora es Emperador, y estos cinco clones no entienden nada.



Esto se debe a que, como nos contaron en The Clone Wars (y como ya mencionamos en nuestro artículo que recopila todo lo que debes saber antes de ver The Bad Batch), todos los clones tienen instalado un chip inh ibidor que les obliga a cumplir estas órdenes. Sin embargo, Hunter, Tech, Wreckler, Crosshair y Echo, aunque tienen instalado el mismo chip, en la mayoría de casos no funciona.

Solo Crosshair sucumbió a la orden, y pora hora se ha rebelado a sus amigos, aunque confío en que no sea un cambio permanente en su personaje.

Un joven Caleb/Kanan justo antes de la Orden 66, uno de los momentos más emocionantes del episodio, y también polémico entre los fans. Imagen : Disney / Lucasfilm.

En esta serie esperamos ver cómo los clones van desapareciendo de la galaxia, reemplazados por soldados enlistados que, según Tarkin, salen mucho mas barato que estos clones hechos en Kamino. Pero además, hay un gran misterio detrás de la serie. Una clon. Su nombre es Omega y todo parece indicar que es especial, tanto así como para que una de las líderes científicas de Kamino se arriesgara en ayudarla a escapar con vida de su planeta.



The Bad Batch promete mostrarnos qué sucedió con los clones, qué sucedió con los Jedis que sobrevivieron a la Orden 66 y, quizás, cómo fueron esos primeros días tras la caída de la República de personajes como Cody, Rex, Saw y, con suerte, quizás incluso Ahsoka. También es posible que expanda más lo que sabemos de clonación en el universo de Star Wars, e incluso que conecte con ese infame Episodio IX y sus acontecimientos. Llenando esos agujeros de información, quizás la película tome más valor. Así sea un poco, ¿cierto?

El Almirante Tarkin. Imagen : Disney / Lucasfilm.

Sea como sea, The Bad Batch ha arrancado con muy buen pie, como una historia de hermandad, de compañerismo, y que le da aún más personalidad a los clones. Porque aunque todos están basados en el “molde” de Jango Fett, cada uno de los clones tiene su propia personalidad, y el actor Dee Bradley Baker hace un trabajo fascinante dándole voz a cada uno de ellos. Si te gusta Star Wars, The Bad Batch ya tiene potencial para convertirse en una de esas series que, sencillamente, no podemos perdernos. Quién sabe, quizás incluso cierto Bebé verde nos d é una sorpresa en la serie.