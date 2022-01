El pasado martes 18 de enero Microsoft anunció que está en proceso de adquirir Activision Blizzard, compañía responsable de franquicias como World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk’s Pro Skater y, por supuesto, Call of Duty. Una de las grandes preguntas que se hacen los jugadores y analistas por igual es, ¿qué pasará con títulos como Call of Duty y su disponibilidad en consolas PlayStation? Las respuestas, hasta ahora, no son muy claras.

La compra de Activision Blizzard por la estratosférica suma de 68.700 millones de dólares es algo histórico y sin precedentes en la industria de los videojuegos. Microsoft lleva una racha de varios años realizando adquisiciones de estudios de videojuegos, incluyendo algunos pequeños y otros mas grandes, como cuando en 2020 anunciaron la adquisición de ZeniMax, empresa detrás de franquicias como Fallout y The Elder Scrolls, por la suma de 7.500 millones de dólares.

Evidentemente, entonces muchos se preguntaron qué pasaría con los títulos desarrollados por esos estudios, y la respuesta fue la más obvia: si Microsoft había gastado tal cantidad de dinero, era para fortalecer su catálogo de títulos exclusivos y para Xbox Game Pass. Algunos juegos de Bethesda, Arkane y id Software continuarán siendo multiplataforma, pero títulos como Starfield y el tan esperado The Elder Scrolls VI, sucesor de Skyrim, serán exclusivos de Xbox y PC.

Ahora, con una adquisición por un valor de casi 10 veces el de ZeniMax, sería lógico esperar lo mismo.

Sin embargo, el caso de Call of Duty es particular. La franquicia supone uno de los títulos más vendidos y jugados en PlayStation 5, como antes lo fuera en PlayStation 4. ¿Microsoft sacrificaría el dinero de esas ventas por la exclusividad en sus plataformas? Puede que sí, y puede que no. Por ahora, Phil Spencer, jefe máximo de la división de videojuegos de Microsoft, ha declarado que “desea” mantener los juegos de CoD en PlayStation.

“Tuve algunas buenas llamadas esta semana con los líderes en Sony. Puedo confirmar nuestra intención de cumplir con todos los contratos existentes antes de la adquisición [entre Activision Blizzard y PlayStation], y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria, y valoramos nuestra relación”.

Que “desee” mantener la franquicia no es lo mismo que se comprometa a ello, así que no podemos tomar estas palabras, un poco simplificadas, como algo definitivo. Sin embargo, existen formas de que ambas cosas sean posibles, tanto mantener la exclusividad de Call of Duty en Xbox y PC, al menos de forma parcial, como de continuar lanzando títulos de CoD en consolas PlayStation. Por ejemplo, el exitoso juego free-to-play Call of Duty: Warzone podría continuar siendo multiplataforma, disponible en PS5, mientras que futuros lanzamientos de la línea principal de juegos de Call of Duty (como Vanguard o Modern Warfare, por ejemplo), podrían ser exclusivos del ecosistema Xbox.

Por ahora todo lo que podemos hacer es sacar conclusiones adelantadas en base a las palabras de Spencer, pero del mismo modo que Minecraft sigue disponible en consolas PlayStation, no es imposible pensar que, de algún modo, las franquicias de Activision Blizzard continuarán teniendo presencia en el ecosistema de videojuegos de Sony, y generando beneficios desde el hardware rival.

Por su parte, un portavoz de Sony mencionó a The Wall Street Journal que “esperan que Microsoft mantenga los contratos actuales, y se asegure de que los juegos de Activision sean multiplataforma”. Sin embargo, no comenzaremos a escuchar los planes a futuro de Microsoft con este nuevo catálogo de franquicias sino hasta mediados o finales de 2023, una vez se complete la adquisición.