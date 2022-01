By

Odio decírtelo, pero Alligator Loki, el sensacional personaje de 2021, no era un verdadero cocodrilo al que alguien había pegado cruelmente un adorable sombrero de Loki. En cambio, la serie de televisión de Marvel, Loki, se vio obligada a convocar a los ilusionistas más destacados del mundo real, es decir, Industrial Light & Magic, para crearlo junto al gran número de efectos visuales de la serie que, como muestra este nuevo video, fue una gran cantidad de trabajo.



Estos reels CG pueden ser impredecibles, pero diría que este es exitoso incluso si no incluyera a Aligator Loki. Todo es material del penúltimo episodio de la serie, “Journey Into Mystery”, que resulta ser aquel en el que el Loki clásico gloriosamente equipado de Richard E. Grant evoca una ilusión de la totalidad de Asgard para distraer a Alioth, el monstruo gigante que come cosas (y personas) enviadas al Vacío. El video muestra cuánto trabajo de detalle puso ILM en recrear el reino de los dioses (sin duda, demasiado trabajo de detalle) y luego todo lo que se tuvo que agregar para crear la escena. Lo cierto es que, si el estudio de efectos visuales quiso mostrar todo lo que sabe hacer, creo que lo hizo más que bien:

Sin embargo, lo más loco para mí es la tercera toma del video, donde Loki, el Loki clásico, Loki niño y Boastful Loki caminan por un terreno cubierto de hierba, e ILM revela que agregó varios mechones de hierba un poco más grandes para salpicar el paisaje, porque... no puedo ni imaginar por qué . Claro, se ve bien, pero también se ve innecesario, especialmente cuando necesitas animar el ascenso y la destrucción de Asgard y un monstruo de humo gigante lleno de rayos jugando en él. Diablos, olvídate de la hierba y pasa ese tiempo otros 30 segundos de Alligator Loki chapoteando en su pequeña bañera.