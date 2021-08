Fortnite se resiste a morir, aunque eso signifique mirar de reojo a otros juegos exitosos como Among Us.

Superado el reciente concierto de Ariana Grande dentro del mundo online de Fortnite, Epic Games ha presentado un nuevo modo Impostores para mantener viva la llama del título que triunfó en su modo Battle Royale.

El problema es que la compañía se ha inspirado tan fuertemente en Among Us, el juego indie que estalló durante el confinamiento gracias a los streamers de Twitch, que los desarrolladores de Innersloth han acusado a la compañía de plagio. O por lo menos de copia descarada.

No es que Fortnite ahora funcione en 2D: sigue siendo el juego que todos conocemos con sus gráficos basados en Unreal Engine 4 y sus personajes habituales, pero la mecánica y sobre todo el mapa del nuevo modo Impostores son muy parecidos a los de Among Us.

“Está bien, cambiaron de orden la electricidad y la enfermería y conectaron la seguridad a la cafetería”, bromeó Gary Porter, un desarrollador de Innersloth, para señalar la extraordinaria similitud entre un mapa clásico de Among Us y el que ahora aparece en el nuevo modo de Fortnite.

“Hubiera sido realmente genial que colaboráramos”, tuiteó la directora de comunidad de Innersloth, Victoria Tran. “Si bien con la mecánica del juego no pasa nada, no debería haber impedimentos, al menos podrían usarse diferentes temas o terminología para que las cosas sean más interesantes”.



Marcus Bromander, cofundador de Innersloth, escribió: “ No patentamos la mecánica de Among Us. No creo que eso lleve a una industria de juegos saludable. Sin embargo, ¿es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro? ”

Adriel Wallick, programadora principal de Unity en Innersloth, no mencionó a Fortnite por su nombre, pero compartió una tira cómica sobre el robo de arte que es el pan de cada día en internet.

La polémica llega poco después de la batalla legal entre Epic Games y Apple por las restricciones (y comisiones) de la App Store. Tim Sweeney, el director de Epic, describió el juicio como una lucha por las “libertades básicas de todos los consumidores y desarrolladores.