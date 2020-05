Filed to: Fantastic Four

Josh Trank no está interesado de sacar su propio “Snyder Cut” de Fantastic Four. Imagen : 20th Century Fox (ahora 20th Century Studios

Bienvenidos a la nueva era en la que existe la posibilidad de que una película vuelva a ser publicada con cambios en la trama y nuevas escenas, bajo la excusa de que esta sí es la versión que el director o guionista tenía pensada. Pasará con Justice League, y ahora los directores de Suicide Squad y Ghostbusters quieren lo mismo.



Poco después de que se estrenara Justice League en 2017, los fans comenzaron a pedir que se publicara la “verdadera versión de Zack Snyder”, bautizada como el “Snyder Cut”, dado que la versión que llegó a los cines fue modificada por el director Joss Whedon bajo las órdenes de los estudios de Warner, tras la salida de Snyder del proyecto debido a una tragedia familiar. Meses más tarde Snyder confirmó que su versión de Justice League sí existe, y ahora, tres años después del estreno original, el director y Warner han anunciado que el Snyder Cut se estrenará en 2021.

Los fans lo han considerado un éxito, uno que llegó tras incontables mensajes y solicitudes a Warner, junto a más de un comentario lleno de odio e insultos de parte de un pequeño (pero ruidoso) grupo de fans tóxicos que se dedicaban a acosar a Whedon y otros responsables de la película publicada. Pero dejando de lado el pequeño grupo tóxico y negativo, la buena noticia es que por fin podremos ver la visión original de Snyder con todo lo que eso conlleva.

Esto podría marcar una tendencia, para bien o para mal, y de hecho, pareciera que fuera a ser así. Al menos dos directores de otras películas ya están diciendo que lo que vimos en los cines no era realmente lo que pensaban hacer con sus obras, y estarían “dispuestos” a publicarlas, si los estudios se lo permitieran. Uno de ellos es David Ayer, el director de Suicide Squad.

Ayer ha comentado en Twitter que existe una versión más acorde a lo que él pensaba hacer en su película, y que la que vimos fue editada y modificada al extremo por los estudios de Warner. El director dice que su versión “sería fácil de completar y terapéutico para mi, porque es agotador recibir tanto odio por esta película a la que los estudios le aplicaron las tijeras”.

Ayer finaliza su mensaje con “La película que yo hice nunca ha sido vista”.

Otro director que promete tener una mejor versión de la película que hizo que jamás ha sido vista es Paul Feig, cineasta detrás del reboot de Ghostbusters de 2016.

Feig dice que existe una versión con una duración de 3 horas y media de su película y que estaría encantado de compartirla con el publicó. Este comentario lo hizo como respuesta a un fan cuyo mensaje decía “¿podríamos obtener la versión de Paul Feig [de Ghostbusters] en lugar de Justice League?”

Suicide Squad tuvo buenos ingresos en taquilla (747 millones de dólares, con un presupuesto de 175 millones) mientras que Ghostbusters fue un relativo fracaso en taquilla (229 millones de dólares, con un presupuesto de 144 millones). Sin embargo, algo que tienen en común estas dos películas es que ambas tuvieron muchas críticas negativas, sobre todo por algunos grupos de fans.

Por otro lado, mientras Ayer y Feig parecen estar haciendo campaña por la publicación de las “versiones definitivas” de sus películas, hay otro director que pasa por completo de ello y sencillamente no le interesa volver a visitar su film: Josh Trank.

Cuando un fan le comentó a Trank que, tras el anuncio del Snyder Cut de Justice League, “irían por Fantastic Four”, el director respondió sin tapujos: “no es necesario”.

Y es que Trank abandonó la producción de la película antes de comenzar la postproducción, y cuando se estrenó, comentó que “hace un año tenía una versión maravillosa [de Fantastic Four], y habría recibido buenas reseñas. Probablemente nunca la verán, esa es la realidad”. Así que, aunque en el pasado comentó que “el Trank Cut” existe, el director no está interesado en intentar dar una nueva luz a un proyecto de su pasado, que se estrenó hace 5 años y que además de las malas críticas también fracasó en taquilla.

Y quizás es lo mejor, y Trank lo sabe. Porque la realidad es que las versiones “definitivas” de un director no cambian nada. La película ya se estrenó, ya recaudó lo que iba a recaudar en taquilla y ya es cosa del pasado. El Snyder Cut existe, sí, y verá la luz, pero es prácticamente imposible que Justice League reciba la secuela que Snyder pensaba hacer, o que Ben Affleck regrese como Batman en más películas. Será interesante ver la versión original, pero no es necesario ni lógico repetir esa tendencia con todas las películas que no tengan éxito y después alguien diga “es que no iba a ser así”.