Los mejores juegos cooperativos para jugar con tus compañeros de piso durante la cuarentena

Captura: Nine Parchments, Frozenbyte (Nintendo eShop)

A estas alturas, probablemente hayas encontrado formas de mantene r el contacto con tus amigos a distancia. Ya has configurado un servidor en Discord. Has descubierto qué juegos tienen un buen modo multijugador online. Has marcado una hora a la semana para visitar la misma isla en Animal Crossing. Pero si tienes la buena ( o mala) suerte de estar encerrado con otras personas (compañeros de piso, familiares o mascotas extremadamente inteligentes), hay una manera genial de conectar entre vosotros: los juegos cooperativos.

Tal vez tú y tus amigos seáis unos locos de los videojuegos y estéis buscando nuevas opciones multijugador. Tal vez no hayáis tocado un videojuego en años y buscáis cómo retomar el tema . Sea como fuere, los siguientes juegos son una oportunidad fantástica. Estamos hablando de niveles cortos, controles intuitivos, dificultad asequible y, lo que más importante, diversión a raudales. Aquí van algunos títulos a los que jugar entre capítulo y capítulo de tu decimosexta maratón de Friends.

Lovers In A Dangerous Spacetime (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Lovers In A Dangerous Spacetime está repleto de luces brillantes y música genial. De hecho, incluso el título del juego es una referencia al tremendo éxito de Bruce Cockburn en los 80 “Lovers In A Dangerous Time”. Aún así, a pesar de la estrambótica banda sonora, no se trata de un juego musical. Es un shooter espacial que está claramente inspirado en el famoso juego Galagas. El único problema, es que este juego ha sido diseñado para ser completamente multijugador. Hasta cuatro jugadores pueden unirse a la partida, y cada uno opera una parte diferente de la nave espacial: uno los cañones, otro los escudos, uno el motor y el último el mapa. Las batallas son rápidas y frenéticas, e incluso con el poder combinado de cuatro personas, siempre sientes que escapas por los pelos. Si lo haces bien, puedes ser recompensado con gemas que se destinarán a mejorar tu nave. También liberarás adorables criaturas de brutales prisiones espaciales, que es tu objetivo principal. Parafraseando a Cockburn, “no conseguirás nada que merezca la pena sin algún tipo de lucha”.

Wizard of Legend (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Wizard of Legend es un juego de acción en el que tú y otro jugador tendréis que abriros camino a través de una serie de mazmorras aleatorias. El mecanismo del juego no tiene pérdida: entra en una habitación y u sa hechizos increíbles para eliminar a los malos. Algunas partidas pueden durar tres minutos; otras, 30. Pero independientemente del tiempo que tardes, siempre estás obligado a desbloquear un nuevo hechizo, por lo que todas y cada una de las partidas cambian, ya que literalmente cambia tu forma de jugar. Puedes atrapar enemigos en una burbuja de agua, o dispararles con bolas de fuego, o atraparlos con enredaderas. En total, hay más de cien hechizos de seis elementos diferentes. Tu y tu compañero podéis equipar cuatro al principio, y luego el resto de los hechizos que desbloqueéis los compartiréis entre los dos. Aunque el combate es bastante divertido, la verdadera gracia de Wizard of Legend está en mezclar y combinar los hechizos al comienzo de cada ronda, todo en pos de una simbiosis letal que os ayude a sobrevivir en las seis habitaciones de cada mazmorra. El resultado es un sálvese quien pueda que te obligará a seguir jugando sin parar .

Towerfall Ascension (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Lo que comenzó como uno de los buques insignia de Ouya (¿ recuerdas aquella consola de código abierto ?) se ha convertido en uno de los mejores juegos para jugar con tus amigos . El modo multijugador, en el que tú y hasta tres amigos entráis a una sala de batalla 2D y disparáis flechas entre vosotros hasta que uno solo quede en pie, debería ser suficiente para convencerte . Pero tampoco nos podemos olvidar de la campaña cooperativa. Más o menos se juega igual que en el modo versus excepto que, en lugar de tratar de eliminaros entre vosotros , tendréis que luchar contra oleadas de enemigos cada vez más difíciles. Los niveles se completan rápidamente , los controles son lo suficientemente fáciles de aprender y para pasar en cada ronda hará falta comunicación total con tus compañeros . En caso de que pienses que todo esto suena demasiado amistoso, no t e preocupes : aún puedes eliminar a t us compañeros de equipo con un flechazo mal dado (o bien dado, según se mire) .

Nine Parchments (Switch, PS4, Xbox One, PC)

A primera vista, Nine Parchments puede parecer algo austero : solo tienes dos personajes con tres hechizos cada uno. Pero muy pronto, tu s opciones se dispararán hasta incluir 32 personajes y más de tres docenas de hechizos. Hay alguna que otra pega — no puedes seleccionar niveles, por ejemplo, por lo que si quieres re- jugar una parte para desbloquear algo que se te ha escapado, tendrás que comenzar todo el juego desde cero— pero es fácil ignorarla s por el nivel de diversión desenfrenado que tiene su modo coperativo. En Nine Parchments, el fuego amigo es un riesgo real. Un hechizo sin control puede llevarse fácilmente a uno de tus compañeros de equipo. También puedes desactivar el fuego amigo, ¿p ero dónde estaría la diversión entonces ? (Los niveles buenos generalmente tardan unos 10 o 15 minutos en completarse).

Castle Crashers (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, PC)

Captura : The Behemoth ( Nintendo eShop )

No te dejes engañar por las apariencias. A pesar de lo que parece — los dibujos animados , la música divertida y la falta total de seriedad— Castle Crashers es un juego profundo y gratificante. Hasta cuatro jugadores participan en este juego 2D . También hay elementos RPG : armas desbloqueables, niveles y nuevos personajes . En su mayoría es cooperativo, pero al final de cada pelea con los jefes finales , todos los jugadores se enfrentan entre sí . Tal vez jugaste a Castle Crashers cuando salió por primera vez hace años . Desde entonces, su desarrollador, Behemoth, ha lanzado versiones remasterizadas para las consolas modernas, con mejoras de rendimiento y de gráficos . Si te lo perdiste la primera vez, no te preocupes: las versiones modernas son tan buenas como cualquier juego independiente de acción de hoy en día .

Broforce (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Si metes en una bolsa todas las películas de acción de los 80, las arrojases a una licuadora y le dieses un toque de pixel art , el resultado sería Broforce. Este juego es un batido de testosterona y armas geniales . El elenco también incluye versiones satíricas de personajes de acción famosos , como Brominator, Bronan the Brobarian, Ellen Ripbro, Indiana Brones y Rambro. Tú y hasta otros tres amigos tenéis que saltar , correr y disparar a través de niveles breves pero tremendamente frenéticos. Al final de cada uno, izarás una enorme bandera estadounidense, t e subirás a un helicóptero y escaparás hacia el horizonte mientras todo explota.