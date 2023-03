Nothing todavía no ha cumplido tres años desde su debut en el mercado y ya han presentado su tercer modelo de auriculares. Se trata de los Nothing Ear (2), evolución del modelo original que lanzaron a mediados de 2021 y que tenían una buena calidad de sonido. Ahora, no solo prometen mejoras en audio sino también algunas características para que los auriculares se ajusten mejor a las preferencias (y orejas) de cada usuario.

Los Nothing Ear (2) cuentan con drivers o transductores de 11,6 milímetros en su interior, y una serie de cambios y mejoras en comparación a los dos modelos de auriculares anteriores, incluyendo una nueva ubicación para los micrófonos en el exterior de los auriculares, para ayudar a minimizar el ruido del viento o la brisa cuando hacemos llamadas o grabamos algún contenido con audio mientras estamos al aire libre.

Y aunque los auriculares mantienen un diseño muy similar a los primeros Nothing Ear (1), el nuevo modelo cuenta con algunas características interesantes para personalizar su uso: la primera es una prueba diseñada para encontrar el tamaño de punta ideal para cada oreja (recordando que el tamaño puede variar por cada oreja, así nunca lo hayas notado), lo que hará que el usuario logre un mejor sello para cancelación de ruido y una mejor calidad de sonido. También en la app de Nothing se pueden hacer pruebas de escucha (la app te pregunta si puedes escuchar o no algunas frecuencias), y ecualizar el sonido de los auriculares mediante esta prueba, o si prefieres, utilizando configuraciones prediseñadas basadas en distintos géneros musicales, o a elección personal en un ecualizador de bandas.

Los Nothing Ear (2) salen a la venta por un precio de 149 dólares a nivel internacional a partir del 28 de marzo (en Estados Unidos se podrá comprar a cá) . Su batería dura unas 6,3 horas por cada carga, y un total de hasta 36 horas junto a las cargas que ofrece el estuche (o 22,5 horas usando la cancelación de ruido activa).