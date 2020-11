Filed to:

Foto : Ikea

El coronavirus ha hecho que mucha gente se interese en los purificadores de aire. Hasta en Gizmodo tuvimos la oportunidad de probar uno hace poco y lo cierto es que son unos chismes más útiles de lo que parecen . Era de esperar que Ikea se iba a apuntar a este carro, pero lo ha hecho con dos buenas ideas.



Los purificadores de Aire de IKEA se llaman FÖRNUFTIG y sus dos buenas ideas es que son baratos y son muy planos. La primera, no obstante, nos la tenemos que creer porque aún no se conoce precio oficial. En Ikea insisten en que van a ser muy asequibles, y a tenor de sus especificaciones es probable que lo sean. P ara empezar su electrónica no es muy complicada. Está diseñado para ser fácil de usar, y se enciende simplemente girando un dial en su parte superior para poner el ventilador a la velocidad deseada en función de la actividad que se esté llevando a cabo en el hogar.

Dependiendo de la velocidad del ventilador, el consumo oscilará entre 2,5W y 19W. No está nada mal tampoco. El aire que captan los ventiladores pasa por un triple filtro para partículas PM 2,5.

Foto : Ikea

Aquí es donde entra en juego la otra buena idea. En lugar de hacer filtros cilíndricos como otros purificadores, en Ikea han apostado por un filtro plano que permite reducir mucho el grosor del dispositivo para que quepa en cualquier sitio. Ese tamaño también tiene que ver con el hecho de que los FÖRNUFTIG están pensados para espacios pequeños. Según el fabricante purifican el aire de una estancia de alrededor de 10 metros cuadrados.



Purificadores como el Mi Air Purifier 3H cuestan alrededor de 140 euros y tienen muchas más funciones. Será interesante ver hasta donde baja el precio Ikea de manera que todos podamos un purificador en casa cuando salgan a la venta en febrero . Por el momento ya han logrado que todos tengamos los mismos muebles. Democratización del diseño, lo llaman.