Amazfit quizás no es un nombre que te suene familiar, pero la compañía ha estado haciendo incursiones durante un par de años y poco a poco convirtiéndose en uno de los mejores (y más prolíficos) fabricantes de relojes inteligentes (o smartwatches) de bajo precio. Ahora, Amazfit está de regreso con la tercera actualización de su línea de relojes inteligentes GTR/GTS, así como con una versión “premium” más elegante llamada GTR 3 Pro.



El GTR 2 y el GTS 2 del año pasado ya eran impresionantes por su precio de 180 dólares, porque ambos ofrecían funciones de salud avanzadas que normalmente se encuentran en los relojes inteligentes que cuestan cientos de dólares o euros más. El GTR 3 y el GTS 3 mantienen esas características junto con algunas actualizaciones de hardware, y también mejoran una de las mayores debilidades de toda la plataforma de Amazfit: su aplicación Zepp. El único problema es que parece que algunas funciones, como el altavoz, las llamadas Bluetooth y el almacenamiento de música en el reloj, se han transferido al GTR 3 Pro de 230 dólares.

Esta vez, los tres relojes cuentan con un sensor PPG de seis fotodiodos que mide la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, los niveles de estrés (a través de la variación de la frecuencia cardíaca) y la frecuencia respiratoria. Hay una opción en el reloj para tomar las cuatro medidas a la vez. Amazfit también ha reducido el tiempo que lleva obtener una lectura de SpO2 a 15 segundos. Otra nueva característica de salud es el seguimiento del período, que incluye predicciones de ciclo y ventana fértil. Los corredores ahora también tienen la opción de utilizar un “marcapasos virtual” para realizar un seguimiento de los entrenamientos, así como analizar el progreso y la recuperación. Por último, Amazfit ha ampliado sus integraciones de terceros a Apple Health, Google Fit, Strava, Relieve, Runkeeper y TrainingPeaks.

Los relojes ahora incluyen “tarjetas de acceso directo”, que básicamente son widgets desde los que puedes deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener un acceso más rápido a las aplicaciones de uso frecuente. Al igual que los relojes del año pasado, también cuentan con un asistente sin conexión y Alexa. También se incluyen más de 150 esferas de reloj, incluidas algunas con animaciones llamativas, y la capacidad de cargar fotos como una esfera de reloj personalizada. Amazfit también ha ampliado las características típicas como recordatorios para beber agua o levantarse de la silla, eventos del calendario, listas de tareas, pronósticos meteorológicos y control remoto de la cámara por Bluetooth.

Ninguna de estas características es tan nueva en el espacio de los wearables, pero es raro verlas en relojes de menos de 250 dólares. Las mayores funciones que aún faltan en los relojes de Amazfit son la conectividad mediante redes móviles (LTE) y los pagos sin contacto. Dicho esto, la omisión de NFC no es tan extraña para un smartwatch económico, y no encontrarás conectividad celular por menos de 280 dólares (que es lo que cuesta la versión Samsung Galaxy Watch 4 LTE).

La principal diferencia entre los tres nuevos relojes de Amazfit es el diseño. El GTR Pro 3 cuenta con una pantalla AMOLED Ultra HD de 1,45 pulgadas con 331 ppp (píxeles por pulgada) y una relación pantalla-cuerpo del 70,6%. También tiene una batería de 450 mAh con una duración estimada de 12 días con un uso típico y 2,3 GB de almacenamiento. El GTR 3 es un poco más pequeño con una pantalla de 1,39 pulgadas con 326 ppp y una relación pantalla-cuerpo del 66%. También tiene la misma batería, pero tiene una capacidad estimada de 21 días de uso típico. Mientras tanto, el GTS 3 tiene una pantalla cuadrada de 1,75 pulgadas y una batería de 250 mAh, aunque también tiene una automonía de 12 días. Ambos relojes redondos pesan 32 gramos, mientras que el GTS 3 es un poco más ligero, con un peso de 24,4 gramos. De cualquier forma que se mire, son relojes bastante livianos con buenas pantallas y una duración de batería increíble.

He tenido algo de tiempo para probar el GTR 3 Pro, y hasta ahora es un smartwatch prometedor. Todavía tiene algunas de las peculiaridades de Amazfit, como un menú desordenado, pero parece que se han abordado muchas otras quejas desde el año pasado. Los materiales no se sienten tan baratos como en el GTR 2, y la pantalla en sí parece pertenecer a un reloj inteligente más caro. Lo he estado usando durante aproximadamente una semana hasta ahora, hice unos 90 minutos de entrenamientos con GPS y todavía tengo un 29% de batería. (Sin embargo, no tuve la pantalla encendida todo el tiempo con. el modo “always on”). Conectar y usar Alexa fue fácil, las esferas de reloj animadas que probé se ven bonitas y los widgets mejoraron la interfaz de usuario.

Sin embargo, la mayor mejora ha sido la aplicación Zepp. He estado usando una versión beta durante mis pruebas y la interfaz se ha revisado para que sea más intuitiva de un vistazo. Las métricas se muestran de una manera más natural y no hay tantos errores de traducción, aunque diría que todavía hay demasiados menús de configuración. Pero aunque no es perfecto, es un gran paso adelante con respecto al aspecto que tenía la aplicación hace unos meses.