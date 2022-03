La experiencia de Dyson parece centrarse en mover el aire (aspiradoras, secadores de pelo, ventiladores), por lo que al principio fue confuso encontrar auriculares inalámbricos de la empresa. Pero Dyson Zone es diferente a cualquier par de auriculares en el mercado hoy en día. En cada auricular hay un purificador de aire en miniatura que bombea aire fresco al usuario a través de una visera que cubre la boca y la nariz.



Advertisement

Además de sus aspiradoras de primera calidad, productos para peinar el cabello y secadores de manos para el baño con fuerza de vendaval, Dyson también es conocido por sus purificadores de aire con un diseño sin aspas que los hace más silenciosos y seguros, pero también por un filtro HEPA de vidrio en el interior que promete eliminar el 99.97 % de partículas de aire no deseadas en un hogar como polen, moho, bacterias, contaminación y olores. Incluso hay uno que puede eliminar el formaldehído. Eso es genial para cuando estás en casa o en la oficina, pero un purificador alto conectado a una toma de corriente no ofrece protección contra la contaminación en ningún otro lugar.



Dyson Zone es el primer dispositivo de purificación de aire personal de la compañía y viene con auriculares como guarnición. Introducido como un caballo de Troya en los auriculares bluetooth de gama alta, Zone ofrece una barrera de filtración entre el usuario y el mundo exterior. Cuando se usan en público, los usuarios pueden sentirse un poco como Bane de Batman. Puede haber algunas miradas incómodas, pero quizás haya menos de las esperadas, gracias a la presencia de los auriculares.



En la Zona Dyson

La empresa comenzó a trabajar en Zone hace seis años. El prototipo inicial era una “boquilla de aire limpio similar a un tubo respirador combinada con una mochila para sostener el motor y el funcionamiento interno”, según un comunicado de prensa. El producto final, más de 500 iteraciones después, es una gran mejora en lo que respecta al diseño y la ergonomía. Todavía parece que podría tomar algún tiempo acostumbrarse, aunque tal vez menos en la era de Covid-19 que cuando los ingenieros de Dyson comenzaron a usarlo.



Dentro de cada auricular hay dos de los motores eléctricos más pequeños que Dyson haya desarrollado jamás, que alimentan compresores que extraen aire a través de filtros de doble capa. Una capa usa filtración electrostática para agarrar y retener el 99 % de las partículas que miden solo 0,1 micras de tamaño, que incluyen polen, bacterias e incluso polvo de frenos y obras de construcción. La otra capa utiliza un “filtro de carbón enriquecido con potasio” para capturar gases como el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono, que se encuentran comúnmente en ciudades con mucho uso de vehículos.



Advertisement

Luego, el aire purificado se envía a la boca y la nariz del usuario a través de canales dentro de una visera facial sin contacto que Dyson diseñó específicamente para mantener a raya los vientos mientras se usa al aire libre. El usuario puede seleccionar uno de los cuatro modos de purificación: alto, medio, bajo y automático, que cambiará automáticamente entre medio y bajo según los movimientos del usuario.



La visera está diseñada para mantener todo lo demás afuera, pero dado que no toca la cara del usuario, no crea un sello lo suficientemente apretado como para ser considerado una buena opción para aquellos que buscan minimizar los riesgos de Covid-19 en espacios públicos. Para esas situaciones, Dyson incluye un accesorio que llama “cubierta facial comunitaria” que crea un sello más hermético alrededor de la nariz y la boca cuando se usa junto con la visera, aunque es una solución de tela lavable y no tiene clasificación N95. Dyson también incluye una segunda opción de máscara FFP2 con Zone para aquellos que desean tanta protección contra partículas en el aire como ofrecen las máscaras N95, pero no es lavable y eventualmente deberá cambiarse con reemplazos que venderá la compañía.



Advertisement

Pero la purificación del aire es solo la mitad de lo que Dyson Zone puede hacer. Apretado en cada auricular junto con los motores y filtros hay un “sistema electroacústico de neodimio de alto rendimiento” que promete un excelente rendimiento de audio con una respuesta de alta frecuencia, así como micrófonos que alimentan un sistema avanzado de cancelación activa de ruido que es esencial para los auriculares con motores eléctricos fuera de los oídos de un usuario. Zone ofrece tres modos diferentes de cancelación de ruido: aislamiento que silencia por completo el mundo que rodea al usuario, conversación que realza las voces y apaga la purificación del aire cuando el usuario baja la visera para hablar, y transparencia que ayuda a los usuarios a ser conscientes del mundo que los rodea. amplificando inteligentemente los sonidos de sirenas o anuncios públicos sobre la música que se está disfrutando.



Advertisement

La mayor incógnita que gira en torno a los primeros auriculares inalámbricos de Dyson es cuánto costarán. Los otros productos de la compañía ya vienen con etiquetas de precios premium: aspiradoras de $ 950, secadores de cabello de $ 430 y purificadores de aire de $ 670, y el hecho de que Dyson aún no haya revelado oficialmente el precio de Zone parece indicar que estos no serán baratos. La inquietud recuerda el grito ahogado colectivo cuando Apple reveló el precio de $ 550 de sus auriculares AirPods Max, pero Apple respaldó el impacto de la etiqueta con uno de los juegos de auriculares inalámbricos con cancelación de ruido más impresionantes que puede comprar hoy. Si Dyson puede ofrecer un producto que sea igual de bueno cuando Zone esté disponible en agosto, podría elevar el nivel de lo que los consumidores esperan de sus auriculares. Quizás no estén satisfechos con los auriculares que solo funcionan como auriculares. ¿Será Zone otro suspiro, o literalmente un soplo de aire fresco?