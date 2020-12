Captura de pantalla : Disney

A pesar de todo lo que hayas leído sobre los protagonistas de She-Hulk y Hawkeye, lo cierto es que los protagonistas de las nuevas series de Marvel para Disney + eran cualquier cosa menos oficiales. Nada es oficial hasta que no lo presenta Kevin Feige y eso es precisamente lo que ha hecho durante el Disney Investor Day.

Advertisement

Hasta haca bien poco había algo de confusión respecto a si Tatiana Masalany iba a interpretar o no a la versión femenina de Hulk. Ese punto acaba de ser clarificado por Feige. La actriz efectivamente será la protagonista. Junto a ella estarán los directores Kat Coiro y Anu Valia, pero no son los únicos. La serie contará con Mark Ruffalo en el papel del Dr. Banner y también con Tim Roth, al que ya le vimos interpretando a Abominación en la película The Incredible Hulk de 2008. Es agradable tener a Roth de vuelta, presumiblemente como villano. Feige también ha dejado caer que la serie contará con otras caras conocidas del Universo Avengers.

Captura de pantalla : Disney

Advertisement

Durante la misma presentación, Feige también ha mostrado por fin la primera imagen oficial de la versión cinematográfica de Kate Bishop, nueva cara de Hawkeye que será interpretada por Hailee Steinfeld. Parece que el personaje se va a basar mucho en su contrapartida de los cómics, aunque con un toque de sigilo.

Captura de pantalla : Disney

Advertisement

Tanto Hawkeye como She-Hulk se encuentran ahora mismo en producción y llegarán a Disney + en un futuro cercano. De momento no hay fechas de estreno concretas. Antes podremos disfrutar de Wandavision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki. De estas últimas pudimos ver los tráilers ayer mismo por aquí.