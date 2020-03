Los trabajadores cierran la fábrica de Mercedes que los llamó para trabajar durante el coronavirus

España puede estar prácticamente cerrada, pero eso no impidió que Mercedes llamara a 5.000 empleados para ensamblar furgonetas en su fábrica de Vitoria en Gasteiz. No salió bien.



Los trabajadores organizaron una sentada al final de la línea de montaje, deteniendo la producción, les gustara o no a la gerencia, tal y como se tuiteó en este hilo de #capitalvslife:



“La salud de los trabajadores no está garantizada”, fue el reclamo del presidente del comité de empresa, Igor Gebara:

La fábrica tenía al menos un caso de coronavirus y 23 trabajadores en cuarentena, según informó el eldiario.es

Los trabajadores habían estado en conversaciones toda la mañana con la gerencia, pero no pudieron lograr que Mercedes aceptara el cierre, como informa el medio local de noticias vasco Naiz:



Esta es la fábrica más grande de la zona, y la respuesta de la compañía a las demandas de los trabajadores a condiciones seguras no fue la mejor, como informa Gasteiz Hoy:



No se estaban cumpliendo las medidas de seguridad, se estaba trabajando con guantes de tela y no se distribuyeron máscaras en las primeras horas”, insiste el presidente del comité: “La compañía insiste en que cumplieron con las medidas, aunque curiosamente, no se han distribuido máscaras al principio”. Las máscaras comenzaron a distribuirse a las 8, e incluso al final también se entregaron a los trabajadores que teóricamente no las necesitaban. Entre otras medidas que no se han cumplido están las distancias mínimas o la presencia de más personas de las permitidas en autobuses y vestuarios.