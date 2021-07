By

Una de las críticas que se hizo de Rogue One: A Star Wars Story tuvo que ver con algo que, a priori, nadie pensaba que podía ocurrir: el CGI de Lucasfilm tratando de dar vida a la princesa Leia parecía no estar a la altura. De hecho, un youtuber les sacó los colores mejorando el cameo de Luke en Mandalorian. El joven ha sido contratado por Industrial Light and Magic.



Shamook, el youtuber que se viralizó a través del deepfake de Star Wars y otras películas de gran presupuesto, mejorando incluso los resultados de la propia Lucasfilm con sus técnicas de envejecimiento CGI, ha acabado encontrando trabajo en la industria.



Veamos primero algunos de los vídeos de Star Wars que lo hicieron tan popular:

O por incluir a Harrison Ford en Solo: A Star Wars Story:

Como cuentan en IndieWire, lo que podría haber terminado en una demanda de la productora para que retirara sus vídeos con millones de visitas, ha terminado con final feliz para el youtuber. Lucasfilm decidió contratar a Shamook para hacer lo que hace tan bien.

Según les explicó al medio un representante de Lucasfilm:



Industrial Light and Magic siempre está en busca de artistas talentosos y, de hecho, contrató al artista que se conoce como ‘Shamook’ en la red. Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en machine learning como en inteligencia artificial. como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver cómo se genera un impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología.

Tal y como ha contado Shamook en sus redes, su puesto actual en la compañía es el de “Artista senior de captura facial”. [IndieWire vía The Verge]