Pese a todos los años que han pasado desde el estreno de Mad Max: Fury Road (llegó a los cines en 2015) me sigue sorprendiendo el talento que tuvo George Miller a la hora de rodar este nuevo clásico de la ciencia-ficción postapocalíptica. Este vídeo da buena fe de ello.



Se trata de un vídeo de Know The Movies que resume las mejores tomas que existen de la famosa escena de la persecución. Viéndolo se aprecia que Miller confió mucho más en efectos prácticos que en la magia digital a la hora de rodar la escena. Pero, claro, no es lo mismo hablar de efectos prácticos cuando nos referimos a un muñeco animatrónico de Baby Yoda que hacerlo en uan escena en la que tienes que hacer explotar coches y volcar un camión mientras hay especialistas saltando entre ellos a toda velocidad.

La parte de los guerreros subidos en lo alto de enormes pértigas, por ejemplo, es completamente real. Solo se empleó CGI para eliminar los cables y arneses de seguridad que llevaban los especialistas. Toda la escena fue posible gracias al talento del coordinador de extras Guy Norris. Pese a todo, los espe cialistas tuvieron que recibir clases de danza sobre poste con un profesor del Cirque Du Soleil para poder moverse en un entorno tan poco común . La guitarra del guitarrista que toca sobre un camión pesaba 60 kilos y disparaba llamas de verdad. El músico tenía que tocarla con un arnés.

Hablando de entornos, la escena se rodó con coches y camiones circulando a toda velocidad por una franja de 40 kilómetros de desierto muy real, el de Namibia. Algunas partes de esa franja fueron dotadas de lonas verdes para poder modificar algunas partes del paisaje mediante CGI.

En total, más del 8 0% de los efectos de la película son reales, y eso incluye las acrobacias de los actores, la conducción extrema y las explosiones. Uno de los pocos efectos que era en parte CGI era el brazo mecánico que lucía el personaje de Charlize Theron. Mad Max: Fury Road sigue siendo un hito de la historia del cine y una auténtica lección en efectos especiales. [Know The Movies]