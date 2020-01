Marvel Studios adelanta el estreno de la serie WandaVision a 2020

Imagen : Marvel Studios

WandaVision, la serie protagonizada por Scarlet Witch y Vision estaba prevista para la primavera de 2021 pero Disney acaba de adelantar su estreno a 2020, aunque aún no se conoce fecha concreta. La serie pasará a compartir año con el estreno de The Falcon and The Winter Soldier.



La noticia procede de la cuenta oficial de Disney + en Twitter, que ha publicado un pequeño vídeo con los estrenos que nos esperan este mismo año. Aparte de WandaVision y de The Falcon and The Winter Soldier, el streaming de Disney en 2020 nos traerá la segunda temporada de The Mandalorian, y una nueva entrega de Star Wars Rebels. También veremos el estreno doméstico de Toy Story 4 y la nueva versión de El Rey León.

Advertisement

¿Qué significa este adelanto para el Universo Marvel? Es difícil saberlo. Se suponía que la serie de Scarlet Witch iba a servir de preludio a Dr. Strange and the multiverse of madness, cuyo estreno está previsto para mayo de 2021. Aún no está claro si Disney ha alterado su calendario por razones de guión o simplemente quiere dar más peso a su catálogo para este año. Además de WandaVision, Disney tiene proyectadas varias series más ambientadas en el Universo Marvel: Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk. Todas ellas serán de obligado visionado si queremos estar al tanto cuando veamos las películas en cines. [Flickering Myth]