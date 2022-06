El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel está cogiendo un cariz interesante últimamente y muchos fans se van a quedar sorprendidos con las novedades que prepara Disney . Según parece , Marvel Studios está desarrollando una película basada en el cómic Thunderbolts y el director Jake Schreier será el encargado de capitanear el barco .

La revista Deadline dio a conocer la noticia y aseguró que Eric Pearson (Black Widow) está actualmente escribiendo lo que se cree que es una película sobre un equipo de supervillanos, no muy diferente al Escuadrón Suicida de DC. Y aunque el elenco de personajes sigue siendo un misterio, el título del cómic está basado en el apodo de Thaddeus Ross, que en las películas fue interpretado por el difunto William Hurt .

El artículo también señala que varios de las últimas producciones del MCU, como Black Widow y The Falcon and Winter Soldier, han incluido villanos que no han tenido mucho más recorri do a nivel de historia. De ahí que se especule con el regreso de algunos de esos personajes, como Yelena Belova, Barón Zemo o Abominación (Shang-Chi) . Ninguno de esos personajes ha sido confirmado, pero se rumorea que son algunos de los principales candidatos, y Marvel aparentemente pretende empezar a grabar e l próximo verano .

Es probable que escuchemos más sobre Thunderbolts en las próximas semanas, ya que Marvel probablemente participe en la Comic-Con de San Diego o en la D23 Expo .