Los siempre ocupados desarrolladores de Mi crosoft han estado publicando utilidades para los usuarios avanzados de Windows. Estos PowerToys son completamente gratuitos y tienden a agregar funcionalidades peculiares al sistema operativo. Los últimos dos son Image Resizer y Window Walker .

Image Resizer

En general, todos los PowerToys de Microsoft se habilitan solos cuando instalas el programa; puedes cambiar esto rápidamente desde el menú de configuración si hay cosas que no necesitas o no quieres.

Eso significa que puedes comenzar a usar Image Resizer tan pronto como se complete la instalación de PowerToys. Simplemente abre el explorador de archivos, busca la imagen (o las imágenes) que te gustaría cambiar de tamaño y haz clic derecho sobre ella. Podrás seleccionar una nueva opción llamada “Cambiar tamaño de imágenes”.



Cuando lo hagas, verá esta pequeña ventana emergente:

La opción más interesante es el preajuste “Personalizado”, que te permite “ajustar”, “llenar” o “estirar” una imagen dentro de los parámetros de píxeles que has establecido. No usaría “estirar”, pero “llenar” es útil si necesitas algo recortado automáticamente y “ajustar”, si estoy en lo cierto, significa que la imagen resultante se redimensiona para que cumpla al menos uno de los dos valores.

Incluso puedes permitir que Image Resizer sobrescriba las imágenes originales, una opción que no recomendaría a menos que estés seguro de lo que estás haciendo, obviamente. También puedes hacer clic en el botón “Configuración”, en la esquina inferior izquierda, que te permite especificar tamaños personalizados, el tipo de archivo que prefieres, el ajuste de calidad para la codificación y los nombres de archivo de tus nuevas imágenes. ¡Una herramienta muy poderosa!

Window Walker

No, no es un juego de Legend of Zelda. Es una herramienta que te permite buscar entre tus programas abiertos en lugar de tener que examinar las distintas ventanas con el típico Alt + Tab. ¿Es más útil que simplemente hacer alt + tab para recorrer una a una las ventanas? Si tienes dos ventanas abiertas, no. Si tienes veinte, sí. (Tienes veinte, ¿no?).

Para abrir Window Walker, tienes que utilizar un atajo de teclado diferente: Win + Ctrl. Empieza a escribir el nombre de cualquier programa abierto y podrás usar las flechas de tu teclado para moverte hacia arriba y hacia abajo entre los posibles candidatos. Al hacer esto, obtendrás una vista preliminar de cada aplicación por la que puedes pasar el ratón, lo que facilita encontrar el programa que estás tratando de encontrar.

¡Y eso es todo! Algún día, esta característica se incluirá en un nuevo proyecto de lanzador en el que está trabajando Microsoft, uno que teóricamente reemplazará su acceso directo estándar Win + R (que abre el menú poco usado de “Ejecutar”).