Las pantallas flexibles no tienen por qué servir para tener móviles grandes que se hacen aún más grandes. Motorola cree que pueden servir para que un móvil de tamaño normal no nos abulte tanto en el bolsillo. Personal mente me parece un uso mucho más razonable para esta tecnología.



El móvil, por ahora solo un concepto, se ha mostrado en el marco del evento anual de Lenovo celebrado esta misma semana, el Lenovo Tech World 22. El dispositivo parte de unas comodísimas 4 pulgadas de diagonal, pero con solo pulsar un botón su pantalla flexible se desenrolla y crece hasta las 6,4 pulgadas, que es el tamaño normal de un móvil hoy en día.

Otro de los usos que Motorola imagina para esta tecnología es que la pantalla pueda adaptarse de forma dinámica al contenido para mostrar mejor, por ejemplo, los vídeos a pantalla completa. No estoy muy seguro de si esto puede tener tanto uso porque no me imagino que el móvil pueda cambiar de tamaño sin previo aviso en las manos sin resultar incómodo o poco natural.

El jefe de diseño de Lenovo, Bri an Leonard, explicó durante la presentación que el concepto forma parte del trabajo de Lenovo a la hora de encontrar nuevos factores de forma que puedan aprovechar nuevas tecnologías como las pantallas enrollables. Otro de los prototipos que mostraron fue un laptop con pantalla capaz de crecer en vertical. Por supuesto, no hay ninguna pista sobre cuándo podremos ver algo parecido en el mercado.