Warner Bros Interactive ya ha publicado la versión de pruebas (beta) abierta y gratuita de su nuevo juego de pelea, llamado MultiVersus, en el que muchos de los personajes de sus franquicias más populares se enfrentan en combate; sí, al mejor estilo de la saga Super Smash Bros., y honestamente… es bastante divertido.

¿Quién ganaría en una pelea entre Superman y Batman? Bueno, eso ya lo vimos en el cine y en los cómics. Pero… ¿te has preguntado quién ganaría en una pelea entre Superman y Shaggy de Scooby-Doo? Sí, me refiero a Ultra Shaggy, y sin duda parece ser una pregunta aún más interesante.

En MultiVersus los personajes se enfrentan en una arena para combates 1 vs. 1, 2 vs. 2, todos contra todos (hasta 4 jugadores), y jugadores contra el juego. Los personajes que incluye la beta abierta son: Superman, Batman, Wonder Woman y Harley Quinn de DC Comics, Shaggy y Velma de Scooby-Doo, Arya Stark de Juego de Tronos, Bugs Bunny y el Demonio de Tasmania (Looney Toones), Jake y Finn de Hora de Aventuras, Tom y Jerry, El gigante de hierro de la película The Iron Giant, Steven y Garnet de Steven Universe, y un personaje nuevo llamado Reindog. En el futuro, por supuesto, añadirán más personajes, incluyendo a Rick y Morty.

La beta pública de MultiVersus está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC de forma gratuita (free to play). Aquí puedes darle un vistazo al juego: