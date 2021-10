HBO Max, el nuevo y principal servicio de vídeo bajo demanda de WarnerMedia, llegará a España, los países nórdicos y Andorra el próximo 26 de octubre, unos meses antes de su desembarco en el resto de Europa.

La noticia, que ya está llegando a los suscriptores españoles de HBO por email, es que HBO Max sustituirá a HBO España manteniendo su precio: 8,99 euros al mes, con la opción de abonarse a una nueva suscripción anual por 69,99 euros (lo que supone un jugoso descuento de cuatro meses).

Las cuentas de HBO España actuales se convertirán en cuentas de HBO Max, y los usuarios que ya estaban suscritos seguirán pagando lo mismo por el nuevo catálogo, que reúne contenido de HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals y Warner Bros. (incluidas sus próximas películas, 45 días después de su estreno).

Eso sí, la migración entre plataformas no será completa. HBO España está pidiendo a los usuarios que hagan “capturas de pantalla” de su lista de contenido para poder crearla manualmente de nuevo en HBO Max.



La plataforma actual de HBO en España fue desarrollada por HBO Nordic, de manera que nunca ha sido un producto global. Pero nadie se ha preocupado de crear una herramienta que permita migrar los datos del usuario más allá de sus credenciales, por lo que la lista de contenido se perderá por el camino.

Nadie echará de menos su cuenta de HBO España, de todos modos. El catálogo de HBO Max es mucho más extenso. De un comunicado de prensa:

“HBO Max llega a Europa, trayendo consigo las mejores películas y programas de televisión de los 100 años de Warner Bros. junto con HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network”, dijo Johannes Larcher, director de HBO Max International. “Desde Cantando bajo la lluvia hasta Matrix, desde Juego de Tronos hasta Mare of Easttown, desde The Flight Attendant hasta The White Lotus, desde Superman hasta Joker, o desde Bugs Bunny hasta Scooby-Doo, realmente tenemos algo para que disfruten todos los miembros de la familia, con una experiencia visual superior. Pronto, HBO Max se habrá lanzado en 27 territorios en Europa y 67 en todo el mundo, y aún no hemos terminado, con mucho más por venir, ya que aspiramos a estar presentes en 190 territorios para 2026" El amplio y diverso catálogo de HBO Max ofrece una programación querida por todos. Los títulos de Warner Bros. incluyen Harry Potter, Godzilla vs. Kong, Dunkerque, El señor de los anillos, El resplandor y La naranja mecánica. Hay películas de DC como Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman, Batman v Superman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hay programación original innovadora de HBO como Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un Matrimonio, The Undoing, Sexo en Nueva York y Euphoria. Los exitosos originales de Max incluyen The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves y Friends: The Reunion. Los nuevos e icónicos favoritos de la familia incluyen a Tom y Jerry, Las Supernenas y los Looney Tunes.

Aprovechando el lanzamiento, HBO Max ha publicado hoy el primer tráiler de La Casa del Dragón, el spinoff de Juego de Tronos, y ha anunciado que And Just Like That..., la secuela de Sexo en Nueva York, llegará en diciembre. También hay nuevos clips de la tercera temporada de Succession y El Pacificador.

Ahora sabemos además que HBO Max no tendrá estrenos simultáneos con el cine en España, sino que se esperará 45 días para emitir las nuevas películas de Warner. Eso sí, este sistema de estrenos pasados 45 días no empezará a funcionar hasta el año que viene, por lo que no afecta a Dune ni Matrix 4.