Nadie sabe por qué un NPC aleatorio en Red Dead Redemption II se convirtió repentinamente en un asesino

He jugado mucho a Red Dead Redemption II y al modo multijugador online. En este punto, he invertido cientos y cientos de horas. Y he visto muchas cosas extrañas, geniales y malas. Con todo, no he visto nada como lo que un jugador compartió en el subreddit RDR2 hace unos días.



El clip fue publicado por el usuario de Reddit DMarlow310 y en unas pocas horas fue una de las publicaciones más votadas en el subreddit de Red Dead ese día. El título de la publicación me intrigó. Normalmente, cuando alguien dice haber visto algo totalmente nuevo en Red Dead Redemption II suele ir seguido de una foto o un clip de algo que ya ha había visto antes o que puedo explicar fácilmente. Este no era el caso.



En el video corto, DMarlow310 está jugando una partida de un solo jugador, sale de un edificio y pasa junto a algunos NPC. Por alguna razón, uno de los NPC que pasa se enfada con DMarlow310 y comienza una pelea. Tal vez DMarlow causó un alboroto en la ciudad antes y este NPC todavía estaba enojado. Cualquiera sea la razón, el NPC amenaza al jugador y comienza a saldar cuentas, listo para pelear. Lanza algunos golpes y luego comienza a burlarse de DMarlow310, pero a mitad de todo un segundo ciudadano NPC se coloca detrás del personaje enfadado, lo agarra y lo apuñala en el cuello.



Después de este asesinato al azar, el NPC se aleja tranquilamente, como si nada hubiera pasado. DMarlow310 obviamente estaba un poco aturdido y sorprendido y solo se queda allí hasta que termina el clip.



Vi este clip varias veces. Estaba buscando una razón obvia o posible por la que este personaje al azar decidió lanzarse a una pelea y matar a alguien.



Algunas cosas que noté:



El NPC enfadado y el asesino están separados por una buena cantidad de espacio. Por lo tanto, es poco probable que ya estuviera apuntando al NPC enojado antes de que comience el video.



Si observas de cerca, puedes ver al asesino correr hacia la pelea antes de detenerse y reducir la velocidad, arrastrándose detrás del NPC enfadado.



Pero lo más interesante es que si miras hacia la parte posterior del área, puedes ver el momento en que el asesino decide intervenir. Sucede justo antes del primer golpe. Se da la vuelta y comienza a correr hacia la pelea.



Esto probablemente no tiene nada que ver con el asesinato o el extraño comportamiento del NPC, pero lo que sucede con la forma en que Arthur abre las puertas al comienzo del clip. Sus manos se cruzan de una manera realmente extraña.



Me desplacé a los comentarios para ver si alguien tenía una respuesta definitiva para lo que sucedió, pero nadie pudo llegar a una. Surgieron un par de teorías y la gente compartió historias de encuentros memorables con NPC, pero nada concreto. Una teoría popular es que debido a que DMarlow310 no comenzó la pelea ni devolvió el golpe, el juego etiquetó al NPC enojado como una fuerza criminal o agresiva. Entonces alguien intervino para defender al jugador.



¿Pero por qué este NPC? ¿Por qué no un NPC que estaba más cerca o en realidad, ya sabes, viendo toda la pelea? ¿Y por qué solo un NPC? ¿Nadie más quería ayudar a un hombre a ser golpeado? Además, apuñalarlo a sangre fría parece excesivo. ¿Por qué no atacar al tipo o golpearlo en la espalda?



Es posible que esto haya sido un error de algún tipo. El asesino podría haber estado atacando a Arthur, pero en cambio atacó al NPC enfadado. Es posible. O tal vez acabamos de presenciar un NPC abusando del mundo de los videojuegos en el que viven y matando a alguien sin ser castigado. Ese NPC sabe que vive en un mundo virtual. Utiliza esto para su ventaja, nunca duerme o trabaja, en lugar de usar bugs y la lógica del juego para subir a la cima del infierno digital en el que está atrapado.



O fue un simple bug. Probablemente fue solo eso ...



Otra cosa realmente extraña que sucede en Red Dead Redemption II.