Naughty Dog está trabajando en un remake de The Last of Us

Imagen : Naughty Dog / PlayStation.

Parece que tendremos otra entrega de The Last of Us. Lamentablemente para los fans de la saga, se trata de un remake del primer juego , no un título completamente nuevo .

Según fuentes de Bloomberg, un grupo de trabajadores dentro de Sony, con Michael Mumbauer al frente, comenzó hace tiempo a trabajar en este remake, que obtuvo el nombre en clave T1X. Después de no recibir apoyo económico suficiente de Sony y de que la propia compañía tachase el proyecto de “demasiado caro”, Sony decidió devolver la pelota a los creadores originales del juego: el estudio Naughty Dog, mientras que Mumbauer y su equipo comenzaron a trabajar en The Last of Us Parte II.

Cómo explica el artículo de Bloomberg, la idea original era realizar un remake del videojuego Uncharted, pero tuvo que ser desechada por la complejidad del proyecto.

El remake de The Last of Us todavía se encuentra en desarrollo bajo el paraguas de Sony, pero con Naughty Dog a la cabeza.