Netflix acaba de hacerse con los derechos de estas 21 películas de Studio Ghibli

La buena noticia es que Netflix acaba de obtener los derechos para el streaming de casi todos los lanzamientos principales de Studio Ghibli, desde Totoro hasta Princess Mononoke y Ponyo. La mala noticia es que no va a ocurrir al instante para todos, si estás en Norteamérica o Japón, esa noticia no es pa ra ti, todavía.



Y es que Ghibli tiene sus propios acuerdos de derechos, y en Norteamérica HBO Max tiene acceso al catálogo, aunque el anuncio de hoy significa que, literalmente, en cualquier otro lugar, desde Europa hasta Australia, tendrán acceso a las siguientes películas como parte de sus suscripciones a Netflix, y comenzará a implementarse de febrero a abril.



Según The Hollywood Reporter:



1 de febrero: Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006)

1 de marzo: Nausicaä del Valle del Viento (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbours the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The Princesa Kaguya (2013)

1 de abril: Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) , Cuando Marnie estuvo allí (2014).