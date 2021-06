Imagen : Netflix.

Jupiter’s Legacy, conocida en español como El legado de Júpiter, ha llegado a su final en Netflix tras apenas una temporada. La serie que adaptaba una saga de cómics del mismo nombre no continuará “por ahora”, pero sí tendrá un spinoff.

Así lo ha confirmado Mark Millar, creador de los cómics en los que se basa la serie y productor ejecutivo de la misma en Netflix. La compañía ha liberado a los actores de sus contratos, incluyendo a Josh Duhamel, Leslie Bibb y Ben Daniels, dado que han decidido no continuar con la historia en una segunda temporada, aunque mencionan que no cierran las puertas a hacerlo en el futuro. “Estamos confiados de que regresaremos [a la serie] en el futuro”, mencionó Millar en su comunicado. Esto podría significar tanto que veremos una continuación directa de la temporada original, o algo completamente distinto basado en esta historia multigeneracional.

No obstante, aunque la primera temporada de El legado de Júpiter dejara mucho que desear y no continúe en una segunda temporada, esto no significa que es el final para el universo de historias de Millar, el llamado “Millarverso” basado en sus cómics. El siguiente plan de Netflix y Millar es desarrollar una especie de spinoff de este universo basado en la historia de los Supercrooks, un grupo de supervillanos que Millar asegura es muy interesante para tener su propia historia, y el proyecto será una serie en estilo anime, la cual fue anunciada hace algunos meses pero ahora Millar confirma que su desarrollo sigue en camino y es el próximo paso para su universo en Netflix. Con suerte, quizás algún personaje de El legado de Júpiter aparezca en esta serie . [Mark Millar (Twitter) vía The Hollywood Reporter]