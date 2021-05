Imagen : Netflix.

Tener una buena historia base para adaptar como serie o película no es suficiente. Lo hemos visto muchas veces, y Jupiter’s Legacy (El legado de Júpiter) lamentablemente es otro de esos casos. Da igual lo bueno que sea el cómic, la adaptación de Netflix no le hace justicia.



Jupiter’s Legacy, la serie, está basada en un cómic del mismo nombre escrito por Mark Millar. El mismo Mark Millar que escribió cómics como el evento Civil War de Marvel, Old Man Logan de Marvel, y creó sagas como Kingsman y Kick-Ass, entre otras. Se trata de una historia que lleva el género de los superhéroes a un territorio distinto, lleno de un conflicto de ideas, o mas bien de ideales, y un conflicto de generaciones. ¿Qué pasa cuando los héroes más poderosos del mundo se sienten desactualizados, obsoletos, ante unos héroes (y villanos) más jóvenes, arriesgados y en ocasiones insolentes? La respuesta es... complicada. Como debe serlo.

Y es que Jupiter’s Legacy está llena de personajes interesantes, memorables incluso, muchos de los cuales, o quizás la mayoría, han sido desperdiciados en esta primera temporada de la nueva serie de Netflix. En una época en la que las historias “distintas” de superhéroes están de moda, con productos como The Boys, Invincible o la misma The Umbrella Academy de Netflix, Jupiter’s Legacy se siente como un intento fallido de hacer algo especial, cuyo resultado termina siendo genérico.

Ben Daniel, posiblemente pensando: “No me pagan lo suficiente por esto”. Imagen : Netflix.

La serie cuenta con un reparto lleno de actores interesantes, como Josh Duhamel y Leslie Bibb, como Sheldon y Grace Sampson (Utopian y Lady Liberty), quienes eran bastante conocidos hace algunos años y quizás pensaban hacer su regreso triunfal en esta serie. También tenemos a unos nada carismáticos Elena Kampouris y Andrew Horton, quienes realmente no logran dar vida a los hermanos Chloe y Brandon Sampson, hijos de los protagonistas y eje central de este conflicto generacional, al menos en los cómics. ¿En la serie? Su participación queda renegada por completo.



Los actores y personajes que rescato son Ben Daniels e Ian Quinlan, quienes interpretan a Walt Sampson (Brainwave) y Hutch. El primero es un actor muy talentoso que ya ha pasado por varias series de Netflix (como House of Cards y The Crown), y el segundo es la joven sorpresa de la serie. Hutch, sencillamente, se roba todos los momentos en los que aparece.

Imagen : Netflix.

Pero, ¿de qué trata realmente Jupiter’s Legacy? La historia se divide en dos períodos temporales: el presente, roto por una amenaza cada vez mayor de los supervillanos, y el pasado, a finales de la década de 1920, en la que los protagonistas adultos aún no tenían poderes. Por un lado, nos dice que estamos viendo un conflicto generacional que realmente la serie no desarrolla sino que en momentos parece estar inspirada en Watchmen y en otros en alguna serie adolescente como Riverdale; por el otro lado, conocemos el pasado de estos héroes, el origen de sus poderes. Cabe destacar que la historia del pasado es mucho más interesante que la del presente. Interesante, pero demasiado extendida. A lo largo de 7 de los 8 episodios de esta temporada nos cuentan algo que, fácilmente, podría haberse desarrollado en uno o dos episodios solamente.



Y ese es el gran problema de Jupiter’s Legacy, que durante demasiados ratos la serie pareciera no contar nada, no plantear ningún problema que resolver. Nos dicen que está ahí, pero no lo vemos realmente, solo tenemos que creer en sus palabras. Hay buenas ideas de fondo, muy buenas ideas, esas que salen del cómic de Millar, pero la primera temporada se desarrolla como una especie de precuela de lo que va a llegar en una segunda temporada que no sabemos si va a existir o no.

Imagen : Netflix.

De resto, la series un puñado de buenas ideas y buenos momentos en medio de un montón de relleno argumental, como arrojar diez frijoles en un paquete de un kilo de arroz. Los mejores momentos son aquellos en los que Jupiter’s Legacy se aleja de lo típico, cuando empieza a jugar con tramas Lovecraftianas, con horror cósmico, con el terror psicológico y la locura. También cuando la acción se siente más personal y menos apoteósica, porque cada vez que intentan hacer batallas fascinantes y llenas de efectos, el resultado es imposible de creer.



Jupiter’s Legacy me decepcionó porque esperaba mucho más de ella. Incluso el diseño de los trajes que conocemos desde el tráiler de la serie se sentía bien, fiel a los cómics. ¡Lo son! Pero de nada sirven decorados como esto si lo que hay de fondo no lo acompaña. No está a la altura. Mejor me quedo con el cómic.